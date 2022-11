Schalding wappnet sich für hitzige Atmosphäre im Erlbacher Hexenkessel 20. Spieltag - Samstag: Tabellenführer reist zum "Derby" ins Holzland an die niederbayerisch-oberbayerische Grenze

Auch wenn letzten Sonntag die Siegesserie gerissen ist, führt der SV Schalding-Heining nach wie vor souverän die Tabelle der Bayernliga Süd an. Zwei Spiele haben die Grün-Weißen vor der Winterpause noch vor der Brust. Am morgigen Samstag um 14:30 Uhr steht die Auswärtspartie beim SV Erlbach an. Auf dem Papier ist der SVS natürlich Favorit. Aber Vorsicht: Der Aufsteiger aus dem "Holzland" im Landkreis Altötting ist sehr heimstark und wird der Köck-Elf vor sicherlich vielen Zuschauern alles abverlangen. Im Hinspiel überraschten die Erlbacher und entschieden die Partie am Reuthinger Weg für sich. Zum Abschluss wartet dann am nächsten Samstag noch das Heimspiel gegen den FC Ismaning.