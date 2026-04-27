SCALA dreht Spiel in letzter Sekunde - Klassenerhalt perfekt

Gute Nachrichten für SCALA. – Foto: IMAGO IMAGES

Was für ein Spiel, was für ein Finale: Der SC Alstertal/Langenhorn hat sich mit einem dramatischen 3:2-Erfolg bei Eintracht Lokstedt den Klassenerhalt in der Bezirksliga Hamburg Nord gesichert - und das auf spektakuläre Weise.

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke von Max Grothe war Lennart Safo zur Stelle und traf zum verdienten Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz: Quasi im direkten Gegenzug stellte Lokstedt nach einer weiteren Ecke den alten Abstand wieder her und ging erneut in Führung. Diesmal jubelte Calvin Ahnekan-Adu (32.).

Dabei begann die Partie durchaus vielversprechend für die Gäste. SCALA ließ den Ball gut laufen und zeigte früh, dass der Aufsteiger unbedingt etwas Zählbares mitnehmen wollte. Umso ärgerlicher war der Rückstand nach sieben Minuten: Lokstedt ging durch Jonas Zander mit 1:0 in Führung - trotz vorheriger Abseitsanzeige des Assistenten, die vom Schiedsrichter überstimmt wurde.

Zähe zweite Halbzeit - SCALA findet lange keine Lücke, doch dann Wahnsinn

Der schnelle Doppelschlag brachte SCALA zunächst aus dem Rhythmus. Lokstedt agierte clever, verteidigte kompakt und ließ nur wenig Raum. So ging es mit einem 1:2-Rückstand in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel schwierig. SCALA bemühte sich, fand aber lange keine Lösungen gegen die leidenschaftlich verteidigenden Gastgeber. Die Zeit lief gegen die Gäste - bis die Nachspielzeit anbrach.

Dann überschlugen sich die Ereignisse: In der 93. Minute brachte Grothe erneut einen Eckball gefährlich in den Strafraum, am zweiten Pfosten stieg Safo am höchsten und köpfte zum 2:2 ein - sein zweiter Treffer des Tages. Doch damit nicht genug. Direkt nach dem Anstoß entwickelte sich die nächste Szene: SCALA gewann den Ball und kam zu einem Freistoß - wieder trat Grothe an und brachte den Ball scharf in den Strafraum. Yevhenii Pronak nahm die Kugel stark an und traf aus rund zehn Metern eiskalt zum 3:2.

Mit diesem Last-Minute-Sieg sichert sich der SC Alstertal/Langenhorn den Klassenerhalt in der Bezirksliga Hamburg. Ein Erfolg, der nicht nur für die Moral der Mannschaft steht. SCALA belohnt sich damit für eine kämpferische Leistung - und setzt in letzter Sekunde den entscheidenden Meilenstein für den Ligaverbleib.

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