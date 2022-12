SC Willingen: Trainer Dardan Kodra hört auf

Für die restliche Saison sind mit Rainer Schramme und Ulrich Rehbein zwei bekannte Gesichter für die Mannschaft verantwortlich. Zum Auftakt in die Rückrunde am 25. Februar tritt das Team um Heine, Vogel und Co. die Auswärtsfahrt zum Lichtenauer FV an.