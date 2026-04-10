SC Wiedenbrück: So geht es nach dem Mölders-Aus weiter

Sascha Mölders wurde nach sechs sieglosen Spielen in Serie von seinen Aufgaben als Trainer des SC Wiedenbrück entbunden. – Foto: Imago Images

Die Meldung hatte am Donnerstagabend und Freitagmorgen für Schlagzeilen gesorgt: Einen Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt und sechs Sieglos-Spielen in Folge hat sich das Regionalliga-Schlusslicht SC Wiedenbrück von Trainer Sascha Mölders getrennt . Nun haben die Ostwestfalen für Klarheit gesorgt und den Nachfolger des ehemaligen Kult-Stürmers präsentiert.

So übernimmt Dominik Sammer mit sofortiger Wirkung das Ruder bei den Ostwestfalen. Das gab der Verein am Freitagmorgen bekannt. Der 28-Jährige war bislang Co-Trainer in Wiedenbrück, als Mölders ihn im Sommer in sein Trainerteam aufnahm. Beide kannten sich aus gemeinsamen Zeiten beim Augsburger Verein SV Mering, dessen Bezirksliga-Mannschaft Sammer trainierte.

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Nun wird Sammer bis zum Saisonende ins erste Glied beim SC Wiedenbrück aufrücken und soll in den letzten sieben Spielen die Mammutgabe "Klassenerhalt" angehen. Sein Debüt als Cheftrainer gibt Dominik Sammer am morgigen Samstag um 14 Uhr bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft von Jens Langeneke steht auf dem 14. Tabellenplatz, muss sich bei acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wohl aber kaum noch Sorgen um den Abstieg machen.

An das letztjährige Auswärtsspiel bei der Fortuna dürften noch viele Wiedenbrücker gute Erinnerungen haben. Damals, im Mai 2025, feierte der SCW in der Landeshauptstadt nach einem 1:0-Erfolg den endgültigen Klassenerhalt – mit Cheftrainer Mölders und Assistent Sammer.

Das Restprogramm des SC Wiedenbrück:



29. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II (14.)

30. Spieltag: (H) Bonner SC (12.)

22. Spieltag: (H) Sportfreunde Siegen (7.)

31. Spieltag: (A) SC Fortuna Köln (1.)

32. Spieltag: (H) SSVg Velbert (17.)

33. Spieltag: (A) SV Rödinghausen (15.)

34. Spieltag: (H) Borussia Dortmund II (3.)

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