Möchte endlich zweimal in Folge jubeln: Mario Schappert, Trainer des SC Waldgirmes. (© Steffen Bär)

SC Waldgirmes will es endlich wissen Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist hat in dieser Saison noch nicht zweimal in Folge gewonnen. Das soll sich nun ändern. Denn die Chancen stehen gut +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Gelingt Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes am 21. Saisonspieltag am Samstag vor eigenem Publikum gegen Neuling SV Unter-Flockenbach etwas, das es in dieser Runde noch niemals gab? In den 20 Partien zuvor ist es den Lahnauern nicht gelungen, zwei Partien in Folge zu gewinnen. Die Voraussetzungen dafür, diesen Bann gegen den Gast von der Bergstraße zu brechen, könnten kaum besser sein. Selbstvertrauen dürfte nach der Klassevorstellung des SC vom 6:2-Erfolg bei Rot-Weiß Walldorf vorhanden sein.