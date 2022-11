Freuen sich über das zwischenzeitliche 1:0: die Spieler des SC Waldgirmes. (© Steffen Bär)

SC Waldgirmes packt die Geschenke aus Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist feiert gegen Aufsteiger SV Unter-Flockenbach das nächste Schützenfest. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf allerdings nur bedingt wieder +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Am 21. Spieltag hat es Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes geschafft! Mit dem 5:2 (3:1)-Erfolg über den SV Unter-Flockenbach gelang es den Lahnauern zum ersten Mal in dieser Saison, zwei Spiele am Stück zu gewinnen.