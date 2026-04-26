SC St. Tönis zerlegt Primus SF Baumberg, KFC geht in Ratingen unter

Auch die U19 des SC St. Tönis gedenkt an den verstorbenen Markus Hagedorn. – Foto: Jens Terhardt

In der U19-Niederrheinliga sorgt der SC St. Tönis 1911/20 mit einem 6:0 bei Sportfreunde Baumberg für das Highlight des 22. Spieltags. Ratingen 04/19 und 1. FC Bocholt bleiben oben dran, während im Keller wichtige Punkte vergeben werden.

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

Der 1. FC Bocholt entscheidet das Spiel bei der SG Essen-Schönebeck in der Schlussphase. Amar Jalil trifft doppelt (79., 85.). Ibrahim Yilmaz verkürzt spät (90.), das reicht nicht mehr. Bocholt festigt Rang drei, Schönebeck bleibt im Mittelfeld.

Der VfB 03 Hilden verpasste einen wichtigen Sieg und musste sich mit einem Remis gegen den Wuppertaler SV zufriedengeben. Kevin Patten (10.) und Nils Seidler (27.) brachten Hilden früh in Führung, doch der WSV kam zurück. Sam Sausmikat traf doppelt (65., 67.) und stellte den Ausgleich her. Hilden sammelt einen Punkt im Tabellenkeller, bleibt aber auf Rang zehn, während Wuppertal den Anschluss an die oberen Plätze hält.

Der FSV Duisburg kassiert die nächste Niederlage und bleibt Tabellenletzter. Elyesa Yamac bringt ETB Schwarz-Weiß Essen kurz vor der Pause in Führung (42.). Anas Boukarnia legt direkt nach Wiederbeginn nach (50.) und sorgt für klare Verhältnisse. Duisburg findet keine Antworten und bleibt bei neun Punkten, der ETB baut den Abstand zu den Abstiegsrängen aus.

Für die größte Überraschung sorgte der SC St. Tönis 1911/20 beim Tabellenführer Sportfreunde Baumberg. Sam Hobert traf früh (3.) und legte später zwei weitere Treffer nach (63., 83.). Lenni Castrop (59., 79.) und Josiah Opoku Donkor (75.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Baumberg fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel, bleibt trotz der deutlichen Niederlage Tabellenführer, während St. Tönis sich mit nun 28 Punkten auf Rang acht festsetzt.

Ratingen 04/19 dominiert den KFC Uerdingen 05 und wird seiner Rolle gerecht. Noel Nowak (24.) und Noah Bouassaria (35.) sorgen für die Führung. Nach der Pause erhöhen Baris Pazar (53.), Artur Strada (65.) und Albert Johannes Feller (71.). Ratingen bleibt erster Verfolger, Uerdingen steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Im direkten Kellerduell setzte sich der VfL Rhede gegen den VfB Homberg durch. Nach der Führung durch Arlind Zeneli (41.) drehte Rhede die Partie durch Dennis Dina (57.), Nico Belting (66.) und Burak Ayaz (73.). Harun Ramic verkürzte spät (85.), doch Rhede brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit verschaffen sich die Gastgeber etwas Luft, während Homberg auf einem direkten Abstiegsplatz verbleibt.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

23. Spieltag

So., 03.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg

So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - FSV Duisburg

So., 03.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck

So., 03.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 03.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede

So., 03.05.26 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19



24. Spieltag

So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg

So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20

So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg

So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch

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