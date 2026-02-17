Die Wintertransfers der U19-Niederrheinliga - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der U19-Niederrheinliga - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Bocholt
Trainer: Udo Geidies
Zugänge: Felix Hahn (SV Krechting), Joel Oshoke Meickmann (VfL Rhede), Kian Cirkel (Rot-Weiss Essen), Alessandro Trapani (PSV Wesel), Lutz Breuers (SC Preußen Münster), Leonardo Urbaitis (JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo)
Abgänge: Linus Olthoff (1. FC Bocholt), Noah Michaels (1. FC Bocholt), Paul Jansen (DJK Barlo), Yannik Hundt (SV Blau-Weiß Dingden), Altian Bajramovic (TV Voerde), Umut Akin Mengünogul (TV Voerde), Arne Quernhorst (Viktoria Goch), Dejan Hasso (VfB Rheingold Emmerich), Diyar Coskun (Hamminkelner SV), Collin Berg (Sportfreunde 97/30 Lowick)
ETB Schwarz-Weiß Essen
Trainer: Patrick Almasi
Zugänge: Mert Dzhelilov (Rot-Weiss Essen), Tom Behle (TSV Meerbusch), Admir Pjanic (SG Wattenscheid 09), Can Nooder (FC Kray), Larssen Kram (TuSEM Essen 1926), Alexander Domagala (FC Kray)
Abgänge: Mirko Strasdin (SSVg Velbert), Patrick Baudry (SSVg Velbert), Robert Schumann (SSVg Velbert), Naim El Barkani (Mülheimer FC 97), Edis-Cem Yilmaz (Mülheimer FC 97), Kerem Yusuf Aksu (SSVg Velbert), Maurice Krall (Sportfreunde Niederwenigern), Till Thomas Madej (Sportfreunde Niederwenigern)
FSV Duisburg
Trainer: Mehmet Besir Simsek
Zugänge: Nico Schulze (TV Jahn Hiesfeld), Pope Tinkorang (FC Kray), Caner Yalcindag (KFC Uerdingen 05), Elgün Alishov (FSV Duisburg), Flavio Mensuri (DSC 99 Düsseldorf), Yusuf Gülsen (FSV Duisburg), Keoma Czybora (DJK Adler Union Frintrop II), Keanu Ebbinghaus (SuS 09 Dinslaken), Cheryl Gabsia Bila Dinga (FC Kray), Derek Idahosa (FC Kray), Boran Demir (VfB Speldorf), Musa Eibesh (FC Kray), Ole Henning Schröder (FSV Duisburg), Ole Henning Schröder (Rückkehrer aus den USA), Mehmet Erdogan (FC Kray), Mohamed Sehabou (Firtinaspor Herne), Wesley Eghosa (Erler SV 08)
Abgänge: Mustafa Ubeyd Karabulut (Sportfreunde Hamborn 07), Yusa Sentürk (Sportfreunde Hamborn 07), Teoman Moustafa (Sportfreunde Hamborn 07), Mirac Eren (Mülheimer FC 97), Emre Gözen (Mülheimer FC 97), Djalal Ilyas Drouche (Rheinland Hamborn), Riski Kapur (), Daniel Storch (), Riski Kapur (), Daniel Storch (Unbekannt), Riski Kapur (Unbekannt), Ole Henning Schröder (FSV Duisburg)
KFC Uerdingen 05
Trainer: Yannik Nawrocki
Zugänge: Treshaun Henry Tamarion Reuter (Wuppertaler SV), Thomas Placzek ()
Abgänge: Eric Ulrich (SC St. Tönis 1911/20), Emre Metin (SC St. Tönis 1911/20), Bertan Josua Yildiz (VfL Tönisberg), Mustafa Doganci (KFC Uerdingen), Caner Yalcindag (FSV Duisburg), Mehmetcan Uzun (Rather SV III)
Ratingen 04/19
Trainer: Samir Hanna
Zugänge: Marino Moreira Tomljanovic (MSV Duisburg), Albert Johannes Feller (SSVg Velbert), Hossem Mahmoud (SC Fortuna Köln), Onur Gebes (Mülheimer FC 97), Felix Varzandeh (TSV Meerbusch), Roberto Scolaro (Wuppertaler SV)
Abgänge: Nolan Manassa (Ratingen 04/19 U23 II), Maximilian Kronauer (Ratingen 04/19 U23 II), Deniz Emre Mert Akyüz (Ratingen 04/19 U23 II), Amin Balkaa (Ratingen 04/19 U23 II), Habeb Zandinan (Ratingen 04/19 U23 II), Eleftherios Vasileiadis (Ratingen 04/19 U23 II), Leo Kaiser (Ratingen 04/19 U23 II), Osazuwa Victor Uwas (Ratingen 04/19 U23 II), Tolga Ceylan (Ratingen 04/19 U23 II), Nathanael-Victor Ndoyi (TVD Velbert zg.), Deniz Emre Mert Akyüz (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Tom Rauschtenberger (SpVg Schonnebeck)
SC St. Tönis 1911/20
Trainer: Jonas Schüler
Zugänge: Eric Ulrich (KFC Uerdingen 05), Janne Meurer (Fortuna Düsseldorf), Arda-Emin Metin (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Emre Metin (KFC Uerdingen 05), Eugene Jeon (TSV Meerbusch), Oumar Sangare (TSV Meerbusch zg.), Maximilian Mertens (SV Straelen), Julian Klingen (SV Straelen), Ramy Kharat (SC Rot-Weiß Oberhausen), Steve Wafo Dzoupiap (SG Unterrath zg.), Etah Maurice Ewane (TSV Meerbusch), Sam Hobert (Alemannia Aachen), Ioannis Iliadis (Rot-Weiss Essen), Tom Luca Wolters (FC Wegberg-Beeck), Killian Kennedy Schmeißer (SC Kapellen-Erft)
Abgänge: Ibraim Ilazi (SC St. Tönis 1911/20), Eghosa Aaron Ogbeide (SC St. Tönis 1911/20), Noel Dias Ferreira Souto (SC St. Tönis 1911/20), Niklas Hannappel (SC St. Tönis 1911/20 II), Furkan Yavuz (GSV Moers zg.), Yigit Taha Siyak (SC St. Tönis 1911/20 II), Boyan Boev (TSV Meerbusch II), Paul Cremers (SC Union Nettetal II), Cain Zaunbrecher (SC Kapellen-Erft), Eugene Jeon (), Maximilian Mertens (), Maximilian Mertens (JSG Aldekerk/Nieukerk)
SG Essen-Schönebeck
Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Rettek (DJK Blau-Weiß Mintard), Joshua Mantan (DJK Blau-Weiß Mintard), Umut Bürkek (), Ruben Ampong (SpVgg Steele), Philipp Alexander Glahn (TuSEM Essen 1926), Jonas Eicke (TuSEM Essen 1926), Willis Elikplim Atamudzi Paintsil (Viktoria Buchholz), Noah Kruse (Vogelheimer SV)
SG Unterrath
Trainer: Niklas Leven
Zugänge: Edmund Ndip-Nyong (Rot-Weiss Essen), (TSV Meerbusch), (Ratingen 04/19), Stefan Savicevic (TSV Meerbusch), Hans Kenzo Schneider (Ratingen 04/19)
Abgänge: Leon Chuontu Tumbarinu (SC Union Nettetal), Steve Wafo Dzoupiap (SC St. Tönis 1911/20), Aidan Chikeme (Fortuna Düsseldorf), Andriy Goncharenko (Fortuna Düsseldorf), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Suleiman Coly (SG Unterrath), Saliou Mamadou Gaye (Lohausener SV), Dacy Akanji Akwa Orock (VfB Bottrop), Basiru-Zachari Umaru (SG Unterrath), Nicholas Farin Horn (SG Unterrath), Hans Kenzo Schneider (DSC 99 Düsseldorf)
Sportfreunde Baumberg
Trainer: Mustafa Kalkan
Zugänge: Lennart Steggink (Borussia Mönchengladbach), Mats Majohr (1. FC Spich), Nectarie-Cristian Creanga (SSVg Velbert), Jordan Kinnavong (1. FC Köln), Moritz Laing (Wuppertaler SV), Phil-Simon Sutter (SC Fortuna Köln), Arda Günes (SSVg Velbert), Jon Osdautaj (SC West Köln), Leandro Ritter (SC Rot-Weiß Oberhausen)
Abgänge: Maxford- Akuamoah Sampong (TVD Velbert zg.), Adem Mustafaoglu (VfB Speldorf), Amin Sayah (TVD Velbert zg.), Tim Zimmermann (HSV Langenfeld), Logan Xavier LaFrance (SC Rot-Weiß Oberhausen), Arda Nergiz (Cronenberger SC), Marijan Prskalo (VfB 03 Hilden II), Simone Lo Castro (Sportfreunde Baumberg), Gentian Memedi (Sportfreunde Baumberg), Umer Naeem (Sportfreunde Baumberg), Amin Sahli (Sportfreunde Baumberg), Davide Tavormina (Sportfreunde Baumberg), Eduardo Juan Houscht (1. FC Monheim), Phil-Simon Sutter (Unbekannt), Jon Osdautaj (Unbekannt), Arda Günes (Unbekannt), Simon Wozniakowski (unbekannt), Nassim Azhil (unbekannt), Simon Wozniakowski (SG Benrath-Hassels), Jon Osdautaj (SC Kapellen-Erft), Phil-Simon Sutter (SC Kapellen-Erft)
TSV Meerbusch
Trainer: Marco Wellmann
Zugänge: Fatihhan Fidan (MSV Duisburg), Bojan Stjepanovic (MSV Duisburg), Terisconi Asoh Jatoh Ebanja (MSV Duisburg), Jesuane Bunga Mungo (GSV Moers), Paul Möller (SC Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Wittwer (VfB Homberg), Luca Puhl (Fortuna Düsseldorf)
Abgänge: Philip Müller (DJK Blau-Weiß Mintard), Florian Breuer (1. FC Monheim), Jaden Asamoah (Alemannia Aachen), Joel Schlotter (ASC 09 Dortmund), Jeremy Fabiano Gaudian (VfL Jüchen-Garzweiler), Berkant Gebes (SV Biemenhorst), Vitali Habarov (Holzheimer SG), Isa Özel (1. FC Monheim), Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Derick Gyamfi (KFC Uerdingen), Pascal Kau (1. FC Mönchengladbach), Maximilian Tivadar (JSG Tönisberg/Kempen), Erdem Acikgöz (SV Helpenstein), Youness El Kandri (SC Rot-Weiß Oberhausen), (SG Unterrath zg.), Stefan Savicevic (SG Unterrath zg.), Ilyas Kaddouri (Sportfreunde Hamborn 07), Felix Varzandeh (Ratingen 04/19), Jiyan Alessio Karakis (SV Helpenstein), Aleksandar Kujovic (KSC Tesla 07)
VfB 03 Hilden
Trainer: Norwin Austrup
Zugänge: Felix Wilms (Borussia Mönchengladbach)
Abgänge: Luca Busch Garcia (Holzheimer SG), Urim Rexha (Ratingen 04/19 U23 II), Patrick Black (Pausiert), Tom Mages (1. FC Monheim), Anastasios Pescelidis (TVD Velbert zg.), Raffael Sommer (FC Kosova Düsseldorf), Hamza Hachimi (SpVg Frechen 20), Peniel Djopa (Sportfreunde Baumberg), Paul Jonas Schalamon (TSV Eller 04), Vasco Stiegmann (TSV Eller 04), Dane Siewierski (SV Glehn), Anouar-Noah Kühl (Cronenberger SC), Amar Kashtanjevac (FC Kosova Düsseldorf), Francis-Elekwachi Abaegbu (SV Solingen 08/10)
VfB Homberg
Trainer: Marcel Laroche
Zugänge: Leonidas Richard Mavreas (TuS Haltern am See), Luca Werbonat (DJK TuS Hordel)
Abgänge: Felix Gotthardt (VfB Homberg II), Maurice Laroche (VfB Homberg II), Liam Hildebrandt (VfB Homberg II), Til Müller (VfB Homberg II), Andre Puszko (VfB Homberg II), Renas Farhan Shaib (DJK Vierlinden), Dlkash Khalid Koti (DJK Vierlinden), Konrad Kühl (VfB Speldorf), Henry Schwickert (SV Budberg), Dlkash Khalid Koti (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Frederik Heise (SC Schiefbahn)
VfL Rhede
Trainer: Amir Mesic
Zugänge: Tom Breuer (VfL Rhede zg.), Lukas Müller (VfL Rhede zg.), Niklas Quint (VfL Rhede zg.), Jarno Bollwerk (VfL Rhede zg.), Mohamed Seni Worogo (VfL Rhede zg.), Kevin Schnaak (VfL Rhede zg.), Joel Dina (DJK Arminia Klosterhardt), Dennis Dina (DJK Arminia Klosterhardt), Triumf Imri Ademi (DJK Arminia Klosterhardt), Jamie Lux (DJK Arminia Klosterhardt), Burak Ayaz (DJK Arminia Klosterhardt), Leonardo Urbaitis (JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo), Luca Wessling (SuS 09 Dinslaken)
Abgänge: Nils Wenk (VfL Rhede), Till Schürmann (Hamminkelner SV), Marek Pols (), Jan-Frederik Büning (), Zinedine Funfack (PSV Wesel), Florian Elsweier (SV Biemenhorst), Tim Irmer (VfL Rhede zg.), Boran Yildirim (Sportfreunde 97/30 Lowick), Lukas Keil (SV Krechting), Gian-Luca Klinger (PSV Wesel), Joel Oshoke Meickmann (1. FC Bocholt), Tom Breuer (SV Budberg), Milo Erdal Rosendahl (Unbekannt), Lukas Müller (DJK Rhede), Triumf Imri Ademi (Unbekannt)
Wuppertaler SV
Trainer: Ismail Jaroui
Zugänge: Marc Bach (FSV Vohwinkel Wuppertal), Oliver Knop (U17), Mehmet Keserci (Cronenberger SC), Ty Uchmann (FC Schalke 04), Sam Sausmikat (Fortuna Düsseldorf), Ismail Jaroui (SSVg Velbert), Lorenzo Linardi (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Anil Tura (DJK Blau-Weiß Mintard), Gael Ntolo (SSV Bergisch Born), Moritz Overfeld (SC Velbert), Tim Hilligloh (DSC Wanne-Eickel), Christian Britscho (SC Velbert), Mariano-Valerio Manno (SC Velbert), Younes El-Abdouni (Cronenberger SC), Mehmet-Yasin Serin (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Louis Britscho (DJK TuS Hordel), Oliver Knop (Wuppertaler SV), Roberto Scolaro (Ratingen 04/19), Branislav Veselinovic (SC Velbert)
