SC St. Tönis: Pascal Regnery schon wieder schwer verletzt Kreuzbandriss im Testspiel gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter

Von dort ging es, wegen der Komplexibilität der Schäden, in eine Spezialklinik nach Duisburg. Die niederschmetternde Diagnose: vorderes Kreuzband, Meniskus und Innenband gerissen, was besonders ärgerlich für den wichtigen Mittelfeldspieler ist. Nach einem Kreuzbandabriss vor knapp einem Jahr war er gerade wieder auf dem Weg, an alte Zeiten anzuknüpfen. Mit Luca Esposito und Johann Noubissi Noukumo stehen (Zerrungen) zwei weitere Akteure auf der Ausfallliste. Mit ihnen wird am Samstag im Test beim SV Sonsbeck (14.30 Uhr) nicht gerechnet, aber wieder in der nächsten Woche.