SC St. Tönis gegen VfB 03 Hilden: der Liveticker

Der VfB Hilden ist auf dem Weg in die Regionalliga. – Foto: Marcel Eichholz

Im spannenden Saisonfinale geht es für den VfB Hilden und den scheidenden Trainer Tim Schneider um alles. Gewinnt der VfB beim SC St. Tönis, ist die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga West sicher. Doch das Team ist gewarnt: Verfolger Ratingen 04/19 lauert nur einen Punkt hinter den Hildenern, könnte bei einem Patzer sogar noch vorbeiziehen. Auch ein Entscheidungsspiel ist noch möglich. FuPa Niederrhein tickert die Partie ausführlich live.

Es ist das große Finale eines langen Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Hilden und Ratingen. Erst am letzten Spieltag der Saison wird die Meisterschaft in der Oberliga entschieden. Im Fernduell kämpfen die beiden Mannschaften um den Titel und den Regionalliga-Aufstieg. Während 04/19 beim noch abstiegsbedrohten 1. FC Monheim, der entsprechend alles reinwerfen wird, gefordert ist, geht es für Hilden zum SC St. Tönis, für den es sportlich um nichts mehr geht.

Durchaus vielversprechend ist die Ausgangslage. Gewinnt Hilden, sind sie durch und können feiern. Holt der VfB nur ein Unentschieden, darf Ratingen nicht gewinnen. Verliert Hilden und holt Ratingen einen Punkt, käme es zwischen den beiden zu einem Entscheidungsspiel, da beide die Saison punktgleich und mit ausgeglichenem direkten Vergleich beschließen würden. Ausführlich sind die möglichen Szenarien an dieser Stelle erklärt.

Der VfB Hilden steht vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Entsprechend groß ist auch die Vorfreude bei den Fans, die zahlreich in der Apfelstadt erwartet werden. Sogar ein Fanbus macht sich auf den Weg nach St. Tönis. FuPa Niederrhein wird sowohl die Partie der Hildener in St. Tönis, als auch das Gastspiel von Ratingen in Monheim ausführlich begleiten.