Regionalliga-Relegation zwischen VfB Hilden & Ratingen ist möglich

FuPa Niederrhein hat bereits im März auf ein besonderes Szenario hingewiesen - und dieses Szenario könnte am Sonntag durchaus Realität werden: Wenn der VfB 03 Hilden beim SC St. Tönis verliert und parallel Ratingen 04/19 einen Punkt beim abstiegsbedrohten 1. FC Monheim holt, hätten beide Klubs nach 34 Spieltagen 68 Punkte in der Oberliga Niederrhein.
Da der Fußballverband Niederrhein (FVN) vor der Saison festgelegt hat, dass bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, folgt die nächste Besonderheit: Am 30. Januar feierte Hilden in Ratingen einen 2:1-Sieg und hat damit den direkten Vergleich ausgeglichen, das Team von Damian Apfeld hatte im ersten Vergleich nämlich 5:4 gesiegt.
Der FVN erklärt in seinen Bestimmungen: "Bei zwei punktgleichen Mannschaften werden die Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit den mehr geschossenen Toren ist der Sieger der Entscheidungsspiele. Sollten nach dem Rückspiel beide Mannschaften punkt- und torgleich stehen, wird dieses zweite Spiel um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt."
Spannung ist in jedem Fall garantiert - auf FuPa könnt ihr die Spiele live verfolgen.
Der VfB 03 Hilden hat als Tabellenführer mehrere Möglichkeiten, aufzusteigen - wenig verwunderlich.
Ratingen 04/19 kann nicht mehr aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufsteigen, Schützenhilfe ist notwendig.
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