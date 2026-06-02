Regionalliga-Relegation zwischen VfB Hilden & Ratingen ist möglich

Ratingen braucht Schützenhilfe. – Foto: Hubert Wilschrey

Am 34. Spieltag der Oberliga Niederrhein steht nicht nur der unfassbar komplexe Abstiegskampf im Fokus . Immerhin ist auch noch offen, ob Tabellenführer VfB 03 Hilden oder Verfolger Ratingen 04/19 als Meister in die Regionalliga West aufsteigt. Wie die beiden Klubs jeweils den Titel feiern können und wie es zu einer Regionalliga-Relegation kommen kann, erklärt euch FuPa in diesem Artikel.

FuPa Niederrhein hat bereits im März auf ein besonderes Szenario hingewiesen - und dieses Szenario könnte am Sonntag durchaus Realität werden: Wenn der VfB 03 Hilden beim SC St. Tönis verliert und parallel Ratingen 04/19 einen Punkt beim abstiegsbedrohten 1. FC Monheim holt, hätten beide Klubs nach 34 Spieltagen 68 Punkte in der Oberliga Niederrhein.

Im Falle eines Gleichstands im direkten Vergleich ginge es in eine Entscheidungsrunde zwischen Hilden und Ratingen. Beide Regionalliga-Anwärter hätten einmal Heimrecht, entsprechend gäbe es Hin- und Rückspiel. Das Heimrecht im Rückspiel würde ausgelost werden.

Der FVN erklärt in seinen Bestimmungen: "Bei zwei punktgleichen Mannschaften werden die Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten oder bei Punktgleichheit mit den mehr geschossenen Toren ist der Sieger der Entscheidungsspiele. Sollten nach dem Rückspiel beide Mannschaften punkt- und torgleich stehen, wird dieses zweite Spiel um 2x15 Minuten verlängert und bis zur Entscheidung, gegebenenfalls bis durch Elfmeterschießen, gespielt."

Die Termine der Spiele

1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

Spannung ist in jedem Fall garantiert - auf FuPa könnt ihr die Spiele live verfolgen.

So steigt der VfB 03 Hilden auf

Der VfB 03 Hilden hat als Tabellenführer mehrere Möglichkeiten, aufzusteigen - wenig verwunderlich.

VfB 03 Hilden siegt beim SC St. Tönis: Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West sind sicher.

Hilden und St. Tönis teilen sich die Punkte: Hilden steigt auf, wenn Ratingen parallel nicht gewinnt. Eine Relegation wäre ausgeschlossen.

Hilden verliert beim SC St. Tönis: Hilden steigt auf, wenn Ratingen ebenfalls verliert. Spielt Ratingen in Monheim remis, geht es in die Entscheidungsrunde.

So steigt Ratingen 04/19 auf

Ratingen 04/19 kann nicht mehr aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufsteigen, Schützenhilfe ist notwendig.

Ratingen 04/19 gewinnt beim 1. FC Monheim: Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West sind sicher, wenn Hilden in St. Tönis nicht gewinnt.

Ratingen 04/19 spielt in Monheim nur unentschieden: Hilden muss verlieren, dann ginge es in die Entscheidungsrunde.

Ratingen verliert in Monheim: Hilden steigt auf.

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