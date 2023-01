SC Siebnen will ganz vorne mitspielen Kaderbildung zur Rückrunde

Die Erste Mannschaft des SCS ist unter der Führung des Trainerduos Spagnuolo/Mattia sehr gut unterwegs. Mit 25 Punkten, also nur ein Punkt hinter dem Erstplatzierten FC Oetwil-Geroldswil, darf der SCS mit Recht den Anspruch erheben, um den Meistertitel kämpfen zu wollen.

Cheftrainer Pino Spagnuolo und Sportchef Pasquale Nigro haben Mannschaft und Vorstand entsprechend informiert und darauf hingewiesen, dass es jetzt wichtig ist, nicht abzuheben, sondern sich der Länge der Meisterschaft bewusst zu sein und die Spiele entsprechend überlegt und strategisch absolviert werden müssen. Von den Spielern wird deshalb nun erst recht ihre ganze Motivation für eine seriöse Vorbereitung verlangt sowie im Spiel und Training vollen Einsatz zu geben – es gibt noch viel zu tun.

Ihrerseits hat die sportliche Leitung mit drei Neuzugängen das Kader nochmals verstärkt. Mit je einem Spieler auf jeder Linie, wurde die Mannschaftsstärke dadurch nochmals erhöht. Die Winterpause dauert noch bis 09.2.23 an und danach wird intensiv und mit vollem Elan die Vorbereitung gestartet. Mit fünf bis sechs Testspielen, drei Trainings pro Woche bis zum Meisterschaftsstart sowie einem Trainingslager in Spanien, will das Trainerduo das Team bestmöglich vorbereiten.

Rückkehr in die Heimat: Abazaj wieder beim SCS

Benjamin Abazaj kehrt zu seinem Stammverein zurück – der offensive Mittelfeldspieler verabschiedet sich beim 2.Ligist FC Einsiedeln vorzeitig und kehrt zum SCS zurück. "Wir freuen uns sehr, dass Beni, nach einer lehrreichen Zeit in der 2. Liga InterRegio, sichtlich gereift wieder zurückkommt. «Sicherlich eine tolle Verstärkung für uns", wird Sportchef Pasquale Nigro zitiert. Auch Benjamin freut sich wieder zurückzukommen zu «seinem» Verein, wo er hochmotiviert ist, die gesteckten Ziele des SCS zu unterstützen.

Eldon Bullaku vom FC Glarus zum SCS

Der SCS bestätigt offiziell den Wechsel des 20-jährigen Stürmers. Bullaku wird demnach die Rückrunde bei den Märchler bestreiten. Cheftrainer Spagnuolo freut sich auf einen "jungen, flexiblen und vor allem sehr schnellen Angreifer, der unsere Optionen in der Offensive noch einmal erweitern wird".

Stäger John wechselt zum SCS

Die sportliche Leitung des SCS verstärkt weiter ihr Kader für die Rückrunde:

Nach der Verpflichtung von Abazaj und Bullaku folgt nun Stäger John. Der 26-jährige Verteidiger spielte im ersten Kader des FC Lachen/Altendorf, erhielt zuletzt aber kaum noch Einsätze. Bei den Siebnern trifft er auf die Ex-Lachner Spagnuolo und Mattia, welche seit dieser Saison den SCS trainieren. Sie sind überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit, den sportlichen Erfahrungen und spieltechnischen Fähigkeiten eine Bereicherung für das Team sein wird.

Lautaro Bogado erst im Frühling wieder fit

Mit grosser Erwartung hofft man auf die baldige Rückkehr vom hervorragenden Bogado Lautaro. Vor Saisonsstart musste er sich einer Kreuzband-Operation unterziehen und fehlte so dem Team während der ganzen Vorrunde.

Austritte

Für die Rückrunde 2023 haben sich Torwart Denis Kessler und Verteidiger Fabio Ferramosca aus persönlichen, beruflichen oder familiären Gründen entschieden, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ihre Leistungen und ihr Einsatz verdanken wir den beiden hoch und wünschen alles Gute!