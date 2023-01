SC Olching: Coach Buch mit erstem Fazit nach Umbruch – „Das ist so kräftezehrend“ Trainingslager in Kroatien

Der SC Olching startet diese Woche mit einem Trainingslager in Kroatien in die heiße Phase der Vorbereitung.

Olching – Bevor er in den Bus gen Süden stieg, hat sich SCO-Trainer Martin Buch dem Tagblatt-Interview gestellt. Darin erklärt der 40-Jährige, wie er die Olchinger zum Klassenerhalt führen will und wo der Verein in fünf Jahren stehen soll.

Herr Buch, welches Fazit würden Sie zur bisherigen Saison ziehen?

Wir haben gut angefangen, dann nachgelassen und hintenraus wieder angezogen. Wichtig war der Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause im Derby gegen Oberweikertshofen. Dass wir das Landkreis-Duell aus beiden Partien zusammengerechnet 6:0 gewonnen haben, gibt auch nochmal einen Schub.

Was waren die Gründe für das Auf und Ab?

Wir haben uns das selbst gefragt und analysiert. Am Anfang wurden wir noch von der Euphorie des Nicht-Abstiegs aus der Vorsaison getragen. Die Mannschaft ist gut zusammengewachsen, jeder hat viel Spielzeit bekommen und gute Leistung gezeigt.

Wie kam es schließlich zu dem Hänger im Herbst?

Bald kamen die ersten Verletzten. Filip Vnuk, der gegen Mering übel rausgetreten wurde und ganze acht Wochen fehlte. Parallel dazu auch Marco Ecker, der immer wieder am Sprunggelenk verletzt war und operiert wurde. Und dann auch noch Paul Niehaus, der in Gilching ganz blöd mit der Schulter auf die Tartanbahn gefallen ist und ebenfalls operiert wurde. Das sind drei Leute, die du erst einmal kompensieren musst in unserem Team.

Sie haben nach den beiden Zweitvertretungen die jüngste Mannschaft in der Landesliga. Schmerzt es da besonders, wenn dann einige der erfahrenen Spieler so lange ausfallen?

Auf jeden Fall. Das ist dann auch immer eine Hierarchie-Frage in der Mannschaft. Wir haben im Sommer wieder einen Umbruch gehabt. Und das waren drei Leute, die schon letztes Jahr dabei waren und wissen, wie die Landesliga läuft und was der Trainer von ihnen will. Wenn drei solche Leistungsträger ausfallen, wird es einfach schwierig.

Wie hat sich deren Ausfall dann auf dem Platz ausgewirkt?

Wir haben sehr dumme Spiele verloren. Zwar nie hoch, aber eben dumm und unnötig. Daran müssen wir arbeiten.

Was heißt das konkret? Wie kann man sich für solche Situationen verbessern?

Wir müssen noch mehr zu einer Mannschaft werden. Das ist uns noch nicht gelungen. Am Anfang hat es noch geklappt, als es gut gelaufen ist. Als es dann aber schwieriger wurde, hatten wir das Gefühl, dass sehr viele auf sich persönlich geschaut haben. So haben wir das auch den Jungs kommuniziert. Im zweiten Halbjahr werden wir jetzt noch mehr darauf achten, wer auf und neben dem Platz Arbeit in die Mannschaft investiert.

Das heißt, Sie wollen an Ihrem Weg festhalten und auf junge Spieler bauen?