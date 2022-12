SC Klarenthal verstärkt sein Trainerteam Panagiotis Sigouras soll Marcel Meudt unterstützen +++ Einst mit Klopp gespielt

Wiesbaden. Nicht nur am oberen Ende der Tabelle ist die Kreisoberliga Wiesbaden in dieser Saison spannend. Auch im Kampf gegen Abstieg könnte sich ein enges Rennen bis zum Schluss anbahnen. Gut möglich, dass auch der SC Klarenthal bis zum Ende um den Ligaverbleib zittern muss. Daher hat der SC nun mit Panagiotis Sigouras einen weiteren Coach geholt, um Marcel Meudt zu unterstützen.

In der A- und B-Jugend hatte Sigouras bei Eintracht Frankfurt gespielt und war anschließend zu Rot-Weiß Frankfurt gewechselt. Dort spielte er unter Trainer Dragoslav Stepanovic beispielsweise mit Jürgen Klopp und Alexander Schur zusammen. Verletzungen und berufliche Gründe verhinderten letzten Endes, dass es für höhere Ligen bei ihm reichte.

Die Mission für Sigouras ist klar: "Wir wollen mit beiden Teams die Klasse halten", sagt Rahou, der derzeit noch an Transfers für die Winterpause feilt. Mit der ersten Mannschaft steht der SCK derzeit punktgleich mit dem SC Kohlheck auf Rang 13 in der Kreisoberliga, haarscharf vor dem mutmaßlichen Relegationsplatz. Die Reserve rangiert in der B-Liga auf Position 15 in der Abstiegszone.