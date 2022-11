SC Heide zieht das große Los Kreispokal Remscheid: Die Auslosung der Halbfinal-Paarungen ist erfolgt.

Der Kreispokal-Wettbewerb in Remscheid biegt auf die Zielgerade ein. Nur noch vier Mannschaften sind im Rennen um den Titel. Wie es auf dem Weg zum Finale weitergeht ist nun auch bekannt, denn in den Räumlichkeiten des Fußballkreises wurden die Partien des Halbfinals ausgelost. Dabei zieht der SC Heide das große Los.

Bis es für die Zuschauer, Spieler und Funktionäre im Kreispokal Remscheid jedoch wieder ernst wird, vergeht noch eine ganze Weile. Für den Zeitraum vom 25. bis zum 27. April sind die Partien geplant, es gibt also eine weitere Englische Woche für die Protagonisten auf dem Rasen. Als Losfee fungierte Hakan Hacislihoglu, Trainer der Kreisliga-A-Mannschaft TuRa Süd, und er bewies ein gutes Händchen. So empfängt A-Ligist SC Heide Hückeswagen den traditionsreichen FC Remscheid. Im zweiten Halbfinale treffen der SSV Bergisch Born und der Dabringhauser TV aufeinander.

Die beiden Sieger treffen dann am 18. Mai im Stadion Reinshagen aufeinander und ermitteln den Sieger des Kreispokals. Wer jedoch im Finale antreten wird ist noch völlig offen. Zwar ist der FCR in seiner Partie der klare Favorit, doch im Duell der beiden Bezirksligisten Born und Dabringhausen sieht es nicht so deutlich aus. Zwar ist Born derzeit an der Tabellenspitze und die Dabringhauser auf einem Abstiegsplatz, doch das heißt noch lange nichts. Im Pokal ist ja bekanntlich fast alles möglich.

