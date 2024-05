SC Eschenbach fehlt ein Schritt zur Meisterschaft

In den Niederungen des Klassements steht der FC Kaltenbrunn (14./14 - 1:2 in Freihung) als erster Absteiger fest. Für den Vorletzten SV Grafenwöhr II (13./19 - 0:0 in Ebnath) bleibt es eng, eine Niederlage im kommenden Nachholspiel bei Tabellennachbar "Upo" (12./23) dürfte wohl ebenfalls das "Aus" im Bemühen um den Ligaerhalt bedeuten.

Um Platz 2 streiten sich weiter die SG Seugast/Schlicht II (2./52 - 4:1 in Pressath) und der SVSW Kemnath (3./47 - 5:3 gegen "Upo"). Dabei können die Hemminger-Schützlinge durch einen Dreier im Nachholmatch gegen den FC Freihung unter der Woche wieder bis auf zwei Zähler an die Jungs von Oliver Kreuzer herankommen. Ob die sich den Vizemeistertitel dann noch nehmen lassen, müssen die beiden finalen Spieltage zeigen.

"Es ist angerichtet", so darf man die Lage beim Tabellenführer der Kreisklasse West SC Eschenbach beschreiben. Nach einer beeindruckend absolvierten Spielzeit stehen die Mannen um ihren Spielertrainer Benny Scheidler unmittelbar vor der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Kreisliga. Nach dem 1:0 in Riglasreuth würde ein Heimsieg des SCE (1./57) am Dienstag im Nachholspiel gegen die DJK Ebnath den Vorsprung uneinholbar machen.

Nichts anbrennen ließ der Tabellenzweite bei seinem Gastspiel in Pressath. Hatten die Gäste vor der Pause noch Schwierigkeiten mit dem engagiert zu Werke gehenden TSV, stellten sie kurz vor und in der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel die Zeichen endgültig auf Sieg. Zwei Spieltage vor Saisonende verteidigt die SG den Relegationsplatz und den Vorsprung gegenüber Kemnath. Immenreuth und Schwarzenbach heissen die finalen Aufgaben, die man selbstredend ebenfalls erfolgreich absolvieren will

"Es war das erwartete schwere Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir Seugast zur 2:0- Halbzeitführung regelrecht eingeladen. Diese beiden Chancen haben sie eiskalt genutzt. Auch beim 3:0 haben wir keinen Zugriff auf den ballführenden Samuel Schmidt bekommen und nur zugeschaut. Alles in allem muss man Seugast zum Sieg gratulieren. Wir wussten, dass wir mir Neusorg, Seugast und am Samstag mit Eschenbach ein verdammt hartes Restprogramm haben. Daher war es um so wichtiger, die erforderlichen Punkte in den Spielen vorher einzufahren", so TSV-Trainer Markus Berft.

"Ein verdienter 4:1-Sieg meiner Mannschaft, der am Schluss noch viel höher ausfallen muss, aber gerade in der ersten Halbzeit auf wackeligen Füßen stand, weil die Heimelf uns das Leben schon schwer machte mit ihrer Spielweise. Nach der Pause wurde unser Spiel dann flüssiger und geordneter und so entschieden wir mit zwei weiteren Treffern die Partie. Ein Wermutstropfen ist die schwere Verletzung eines unserer Führungsspieler. Trotzdem wollen wir die beiden letzten Spiele auch noch erfolgreich gestalten", so das Resümee von Gästecoach Oliver Kreuzer.

Tore: 0:1 und 0:2 David Smolak (4./40.), 0:3 Samuel Schmidt (56.), 0:4 David Smolak (63.), 1:4 Noah Ruhland (85./Strafstoß) - Schiedsrichter: Thomas Rauh - Zuschauer: 60