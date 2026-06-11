SC Condor holt Tempo für beide Flügel

Neue Spieler für den SC Condor. – Foto: Sophie Benkstein / SC Condor

Der SC Condor Hamburg hat die nächsten Zugänge für die kommende Saison vorgestellt und bleibt dabei seiner Linie treu. Nach dem Transfercoup mit Mustafa Zazai und mehreren wichtigen Zusagen im bestehenden Kader setzt der Klub vom Berner Heerweg nun auch auf junge Spieler mit Tempo, Flexibilität und Entwicklungspotenzial. Elmedin Smajesevic kommt vom Oststeinbeker SV, Christ Noah Foli wechselt vom TuS Hartenholm zu Condor.

Damit verstärkt der Verein sowohl die defensive Außenbahn als auch die Offensive. Smajesevic soll als Außenverteidiger mehr Dynamik und Stabilität bringen, Foli erweitert als Linksaußen die Möglichkeiten im Angriffsspiel.

Der Verein beschreibt ihn als schnellen und variablen Spieler, der die defensiven Außenbahnen verstärken soll. Genau dieses Profil kann wichtig werden, weil moderne Außenverteidiger nicht nur defensiv zuverlässig sein müssen, sondern auch im Umschaltspiel und im Aufbau Dynamik einbringen sollen.

Smajesevic ist 20 Jahre alt und wechselt vom Oststeinbeker SV an den Berner Heerweg. Zuvor hatte er bereits für Concordia Hamburg gespielt. Der junge Außenverteidiger kennt den Hamburger Fußball damit bereits aus mehreren Vereinsumfeldern und soll bei Condor den nächsten Schritt machen.

Condor zeigt sich überzeugt, dass Smajesevic die Defensive auf Anhieb verstärken kann. Mit seinem Tempo und seiner Flexibilität gibt er dem Kader zusätzliche Optionen auf den Außenbahnen.

Foli bringt Frische und Offensivgeist

Mit Foli kommt ein weiterer junger Spieler dazu. Der 19-jährige Linksaußen wechselt vom TuS Hartenholm aus der Landesliga Holstein zum SC Condor. Der Verein hebt vor allem sein Tempo, seine technische Stärke und seinen Offensivdrang hervor.

Foli soll in der Offensive für zusätzliche Möglichkeiten sorgen. Als Spieler, der den Abschluss sucht und mit seiner Dynamik Gefahr erzeugen kann, bringt er ein Profil mit, das gut zu einem Kader passt, der variabler werden soll. Condor sieht in ihm einen hungrigen Spieler, der angreifen will und am Berner Heerweg den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann.

Gerade sein Alter macht den Transfer spannend. Foli kommt nicht als fertiger Spieler, sondern als Talent mit Potenzial. Der Verein betont, dass er genau solche Eigenschaften fördern möchte: Tempo, Mut, Entwicklungspotenzial und die Bereitschaft, sich im neuen Umfeld zu beweisen.

Condor mischt Erfahrung und Entwicklung

Die beiden Personalien passen zur bisherigen Kaderplanung des SC Condor. Mit Zazai kam bereits ein erfahrener Spieler mit Regionalliga-Vergangenheit und internationaler Vita. Gleichzeitig wurden wichtige Akteure wie Kapitän Tobias Steddin gebunden. Nun kommen mit Smajesevic und Foli zwei jüngere Spieler dazu, die für Tempo und Perspektive stehen.

Diese Mischung kann für Condor wichtig werden. Erfahrung und Führung geben einer Mannschaft Stabilität, junge Spieler sorgen für Dynamik, Konkurrenzdruck und Entwicklungsmöglichkeiten. Smajesevic soll die Außenverteidigerpositionen stärken, Foli die Offensive beleben.

Berner Heerweg bekommt mehr Optionen

Am Berner Heerweg entsteht damit Schritt für Schritt ein Kader, der breiter und variabler wirken soll. Smajesevic bringt defensive Flexibilität, Foli offensive Frische. Beide Transfers sind keine reinen Ergänzungen, sondern passen in eine erkennbare Idee: Condor will Spieler entwickeln, aber zugleich sofort mehr Tempo und Dynamik in den Kader bekommen.

Für beide Zugänge bietet der Wechsel die Chance, sich in einem ambitionierten Umfeld zu beweisen. Für Condor sind es die nächsten Bausteine in einer Kaderplanung, die sowohl auf Qualität als auch auf Zukunft ausgerichtet ist.

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