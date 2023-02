SC Baldham-Vaterstetten: Sugzda verlängert ligaunabhägig Ein weiteres Jahr

Unabhängig davon, ob den Fußballherren des SC Baldham-Vaterstetten im Sommer der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga gelingen sollte, wird Cheftrainer Gedi Sugzda auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen.