Sattes 9:1 von Union Klosterfelde, Krimi und Kartenflut in Oranienburg

Klosterfelde dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der zweiten Minute traf Caner Özcin, der später mit vier Toren zum Spieler des Spiels avancierte. Preußen gelang durch Sascha Sümnik der zwischenzeitliche Ausgleich (4.), doch Irfan Brando (5.) und Georg Machut per Foulelfmeter (41.) sorgten für eine klare Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang ließ Klosterfelde nicht locker. Özcin traf zweimal (60., 84.), Pascal Schölzke (54.), Karim Ahmad (68.) und ein Eigentor von Jorge Sierra Mateus (90.) rundeten den Kantersieg ab. Preußen blieb chancenlos gegen den Tabellenführer.

Petershagen/Eggersdorf überzeugte mit einem Heimsieg. Alpha Njie brachte die Hausherren früh in Führung (19.), und Alieu Badra Fatty erhöhte kurz vor der Pause (45.). John Lukas Sauer verkürzte für Frankfurt (63.), doch Moritz Wache (65.) stellte postwendend den alten Abstand wieder her. Petershagen bleibt damit unter den Top-Teams der Liga.

In einem turbulenten Spiel setzte sich Oranienburg knapp durch. Nach dem frühen Rückstand durch Marcel Horchert (3.) glich Elias Eckert (12.) aus, und Leon Walter brachte die Gastgeber direkt nach der Pause in Führung (46.). Ein Eigentor von Sebastian Knaack (50.) stellte den Ausgleich her, doch Jascha Seiche erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer. Altlüdersdorf beendete das Spiel mit neun Mann nach zwei Gelb-Roten Karten in der Schlussphase (Fabien Tino Borchert, 93.; Cedric Krüger, 98.). Oranienburg musste die rote Karte für Sebastian Knaack (76.) verkraften.