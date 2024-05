Sascha Hochgreef: "Aufstieg mit Kempen wäre ein Traum"

FuPa Mittelrhein präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Sechs Tore in einer Partie auf Kreisebene, gibt es zugegebenermaßen doch häufiger. Aber sechs Tore in einer Halbzeit und dann auch noch zwei lupenreinen Hattricks, das hat absoluten Seltenheitswert. Dieses Kunststück ist Sascha Hochgreef (29) für den FC Eintracht Kempen in der Kreisliga-B-Partie gegen den 1. FC Wassenberg-Orsbeck gelungen.

FuPa: Sechs Tore in einem Spiel sind stark, kommen aber schon mal vor. Dir ist aber das Kunststück gelungen, gleich zwei lupenreine Hattricks am Stück zu erzielen. Wie war das Spiel für dich, wurde es dir irgendwann selbst unheimlich?

Hochgreef: Als Stürmer hat man manchmal Tage, an denen nichts klappt und dann auch wieder solche Spiele wo jeder Schuss ein Treffer ist. Aber es ist schon immer schön, wenn man der Mannschaft mit Toren weiterhelfen kann.

FuPa: Du bist jahrelang auf Bezirksebene für den TuS Dremmen aufgelaufen und bist seit dieser Spielzeit bei Eintracht Kempen. Was hat dich zum Wechsel in die Kreisliga B bewogen? Wie gefällt es dir beim neuen Klub?

Hochgreef: Ich hatte acht sehr schöne Jahre in Dremmen mit Höhen aber auch mit dem Abstieg in die Kreisliga A. Mir war wichtig nicht mit einem Abstieg zu gehen. Ich wohne seit 25 Jahren in Kempen und bin dort auch zur Grundschule gegangen. Ich habe seit Jahren freundschaftlichen Kontakt zu den Leuten und dem Vorstand von Kempen von daher waren wir immer im Austausch. Und durch den Aufstieg in die Kreisliga B ist in Kempen ein riesen Aufschwung entstanden. Das ganze Dorf steht hinter dem Verein das sieht man auch an den Zuschauerzahlen bei unseren Heim und Auswärtsspielen. Eine ganz große Rolle hat aber auch unser Trainer Kurt Rademacher gespielt. Ein super Trainer der sowohl fachlich als aus Kameradschaftlich perfekt zu diesem familiären Verein passt.