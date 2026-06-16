Sam Weheliye führt GW Harburg in die Kreisliga W Harburg darf doch noch jubeln. Nach einer starken Saison, einem dramatischen Endspurt und Platz drei wird die Mannschaft von Samatar Weheliye als bester Dritter mit dem Aufstieg belohnt. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Großer Jubel in Harburg! – Foto: Verein

Der Aufstieg von GW Harburg in die Kreisliga Hamburg ist mehr als nur der Lohn einer starken Saison. Er ist auch das Ergebnis eines langen Neuaufbaus, der nach schwierigen Jahren nun seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Die Mannschaft von Samatar „Sam“ Weheliye beendete die Spielzeit in der Kreisklasse Hamburg auf Rang drei, sammelte 50 Punkte, erzielte 95 Tore - und durfte am Ende als bester Dritter doch noch den Sprung nach oben feiern.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp „Wir sind natürlich alle sehr glücklich über diesen Aufstieg“, sagt Weheliye. Die Freude ist verständlich, denn der Weg dorthin war keineswegs selbstverständlich. Die Herrenmannschaft war 2021 nach einer Nichtmeldung für die Corona-Saison 2020/21 wieder ins Leben gerufen worden. Schon 2022 gelang der Sprung in die Kreisklasse, dort blieb GW Harburg anschließend aber vier Spielzeiten. Neuaufbau nach schwierigem Einschnitt Besonders der Sommer 2024 war ein Einschnitt. Ein Großteil der Mannschaft verließ den Verein, der Neuaufbau musste mit verbliebenen Spielern und der eigenen A-Jugend der Jahrgänge 2005 und 2006 gestaltet werden. Die folgende Saison wurde zur Übergangsphase, die GW Harburg auf Platz fünf abschloss.

Im Laufe der Rückrunde kamen bereits neue Spieler dazu, im Sommer 2025 folgten weitere Verstärkungen. So ging die Mannschaft mit einem deutlich stabileren Gerüst in die Saison 2025/26. Schnell zeichnete sich ab, dass es an der Spitze auf einen Dreikampf mit Juventude und Dersimspor II hinauslaufen würde. GW Harburg gewann in der Hinrunde bei Juventude, verlor aber zu Hause gegen Dersimspor II und ließ beim 2:2 gegen Harburger Türk-Sport II nach einer 2:0-Führung Punkte liegen. Damit blieb die Ausgangslage eng - und nach der langen Winterpause wegen des Schnees tat sich die Mannschaft zunächst schwer. Das erste Punktspiel 2026 bei Einigkeit Wilhelmsburg wurde erst in der Nachspielzeit gewonnen.