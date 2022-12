Auch 2023 müssen die Defensiven wie die des SV Budberg II versuchen, Torjäger Ercan Aydogmus (r.) vom TuS Asterlagen zu stoppen. – Foto: Olaf Wesling

Saison 2022/2023: Wann geht es weiter? Wann ist das Saisonende? FuPa Niederrhein zeigt euch, wann die Mannschaften am Niederrhein in die zweite Saisonhälfte starten und wann in den jeweiligen Ligen die Saison 2022/2023 endet.

In dieser Übersicht findet ihr die beiden essentiellen Termine aller Frauen- und Seniorenligen für die zweite Saisonhälfte 2022/2023: den ersten Spieltag im neuen Kalenderjahr sowie den letzten Spieltag der kompletten Saison.

Überregionaler Senioren-Fußball 3. Liga Startschuss 2023: 13. Januar

Saisonende 2023: 27. Mai Regionalliga West Startschuss 2023: 4. Februar

Saisonende 2023: 13. Mai Oberliga Niederrhein Startschuss 2023: Nachholspieltag am 29. Januar, ansonsten ab 3. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Landesliga Niederrhein Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 14. Mai Bezirksliga Niederrhein Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni ________________ Duisburg, Dinslaken, Mülheim Kreisliga A Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C Startschuss 2023: 22. Januar

Saisonende 2023: 4. Juni ________________ Düsseldorf Kreisliga A Startschuss 2023: 29. Januar

Saisonende 2023: 11. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 27. Januar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C Der Fußballkreis Düsseldorf muss die Rückrunden-Gruppen erst noch veröffentlichen. ________________ Essen Kreisliga A Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C Startschuss 2023: 19. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni ________________ Grevenbroich und Neuss Kreisliga A Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 14. Mai ________________ Kempen und Krefeld Kreisliga A Startschuss 2023: 29. Januar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni ________________ Kleve und Geldern Kreisliga A Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni ________________ Moers Kreisliga A Startschuss 2023: 12. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga B Startschuss 2023: 26. Februar

Saisonende 2023: 4. Juni Kreisliga C