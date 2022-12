Saarbrücker verlieren ersten Test in der Türkei 1.FC Saarbrücken: Yannick Thiel neu im Trainerstab

Der 1. FC Saarbrücken hat das erste von zwei Testspielen in Folge gegen türkische Erstligisten verloren. In Serik bei Antalya unterlag das Team von Trainer-Manager Rüdiger Ziehl dem türkischen Erstligisten Kayserispor 1:2 (1:2). Dave Gnaase brachte sein Team bereits in der ersten Minute in Führung, doch Ramazan Civelek konnte bereits in der 4. Minute ausgleichen. Die Entscheidung besorgte der senegalesische Nationalspieler Mame Baba Thiam n der 36. Minute. Das türkische Team wird von Cagdas Atan trainiert, der in der Saison 2008/09 für den damaligen Bundesligisten FC Energie Cottbus und danach zwei Spielzeiten für den FC Basel aktiv war. Beim 1. FC Saarbrücken musste bereits im ersten Durchgang Bjarne Thoelke mit einer Gesichtsverletzung ausgetauscht werden. Trainer Rüdiger Ziehl sagte nach dem Spiel: "Wir hoffen, dass er mit einer starken Prellung davon kommt, aber vorsichtshalber haben wir ihn in ein Krankenhaus bringen lassen. Wir hatten einen sehr guten Start, das Gegenpressing hat sofort funktioniert. Aber man hat bei beiden Teams gemerkt, dass es das erste Spiel nach einer Unterbrechung war. Wir haben Dinge langfristig zu erledigen, die Mitte Januar passen müssen, aber wir können auch kurzfristig bis zum Spiel am Donnerstag Sachen ansprechen, um da etwas zu ändern. Wir haben angeschlagene Spieker mitgenommen, damit sie bei der Mannschaft sind. Wir hoffen, dass Julian Günther-Schmdt am Donnerstag zurückkommt, Dominik Ernst, Adriano Grimaldi und Julius Biada werden auch dann wohl eher nicht spielen". Zu Beginn des Trainingscamps hat der 1. FC Saarbrücken Yannic Thiel als zusätzlichen Co-Trainer und Analyst verpflichtet. Der 33-jährige Gebürtige Düsseldorfer arbeitete zuletzt als Video-Analyst beim Bundesligisten VfL Wolsburg und war in der vergangenen Saison Co-Trainer von Rüdiger Ziehl beim TSV Havelse.