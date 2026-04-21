RWO: Im Aufstiegsrennen "alle Kräfte mobilisieren"

RW Oberhausen setzt im Saisonendspurt auf die Unterstützung seiner Fans. – Foto: Sven Hanisch

Im Saisonfinale der Regionalliga West ist Rot-Weiß Oberhausen plötzlich wieder mitten in der Verlosung um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Kleeblätter haben bei einem Spiel weniger nur noch sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln, können demnach aus eigener Kraft noch auf drei Zähler herankommen. Bei dann noch vier ausstehenden Begegnungen ist wieder alles drin. Den Schwung der Aufholjagd will RWO nun nutzen.

Zum Auftakt in die heiße Phase empfängt RWO am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) im traditionsreichen West-Duell den stark abstiegsgefährdeten Wuppertaler SV. Unter der Woche folgt dann das Gastspiel beim Bonner SC, die Englische Woche wird schließlich beim VfL Bochum II beendet. Die maximale Punktausbeute sollte es schon sein und gleichzeitig ein Patzer der Südstädter. Damit der Auftakt am Wochenende gelingt, hat RWO die "Aktion 5000" ausgerufen.

Die Oberhausener haben es sich zum Ziel gesetzt, mindestens 5.000 Zuschauer im Stadion Niederrhein zu begrüßen. "Verein und Mannschaft setzen dabei bewusst auf die Unterstützung von den Rängen, um in der entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Energie freizusetzen", erklärt der Verein in einer entsprechenden Meldung. Hierzu wird auf jede Ticket-Kategorie ein Rabatt von fünf Euro automatisch abgezogen.

"Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans noch einmal alle Kräfte mobilisieren und das Stadion Niederrhein in eine stimmungsvolle Kulisse verwandeln. Es stehen noch fünf Spiele aus, wir geben 5€ Rabatt auf jedes Ticket und hoffen auf 5000 Zuschauer am Samstag“, sagt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender und setzt damit eine klare Zielsetzung für das Spiel. Mit einem Sieg würde RWO noch einmal ganz oben heranrücken, der WSV gleichzeitig noch tiefer in Abstiegssorgen versinken. Warum Wuppertal auch auf das Abschneiden von Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga schaut.