RWO geht in Paderborn unter - Abfuhr bei Zweitliga-Reserve

Niederlage für RWO. – Foto: Imago Images

Im Tabellenkeller zeigte der Wuppertaler SV den nächsten enttäuschenden Auftritt, verlor mit 0:2 gegen den 1. FC Bocholt. Zwischen der SSVg Velbert und dem SV Rödinghausen gab es keinen Sieger. Die Sportfreunde Siegen gaben eine 2:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach II spät aus der Hand.

RW Oberhausen konnte sich die große Samstagskonferenz mit Interesse anschauen, schließlich ließen mit Fortuna Köln und dem FC Schalke 04 II deren beiden größten Kontrahenten Punkte liegen. Der Tabellenführe aus der Domstadt agierte gar eine knappe Stunde gegen Borussia Dortmund II in Überzahl, konnte aber keinen eigenen Treffer verzeichnen. Die Niederlage der Knappen war mit einem 2:3 gegen den Bonner SC deutlich spektakulärer. Das Team von Jakob Fimpel müsste sich nun aber besonders strecken um noch einmal zur Regionalliga greifen zu können.

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Wuppertal tritt weiter auf der Stelle

>>> Zum Spielbericht Am Ende einer uninspirierten Leistung setzte es die nächste Pleite für den WSV, der damit weiter auf einem Abstiegsplatz verharrt.

Wuppertaler SV – 1. FC Bocholt 0:2

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann (65. Noah Heim), Semir Saric (52. Amin Bouzraa), Jeff-Denis Fehr (71. Fritz Kleiner), Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub (71. Muhammed Bejdic), Josue Santo (65. Levin Müller) - Trainer: Mike Wunderlich

1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Jeff Mensah, Dominik Lanius, Paul Seidel, Ozan Hot (81. Patrick Kurzen), Marlon Frey, Marvin Lorch, Cedric Euschen, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann (70. Maximilian Adamski) - Trainer: René Lewejohann

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 0:1 Marvin Lorch (41.), 0:2 Ozan Hot (48.) ____ Velbert und Rödinghausen trennen sich ohne Sieger im Sechs-Punkte-Spiel

Schon früh war Velbert in gewisser Hinsicht mit dem Rücken zur Wand. Auf Vorlage von Viktor Miftaraj sorgte Tim Corsten für den frühen Führungstreffer der Hausherren (8.). Rödinghausen hatte daraufhin auch mehr vom Spiel, Velbert konnte sich zu selten befreien. Velbert wäre mit einer Pleite fast schon abgemeldet im Abstiegskampf, kam im zweiten Durchgang aber auch etwas unverhofft wieder ran. Eine Flanke von Artur Golubitskij landete im Eck, die beiden Seiten waren wieder pari (49.). Beide Teams ließen im zweiten Durchgang schließlich weiterer Möglichkeiten aus. Am Ende stand ein Remis, das die Velberter Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter am Leben hält. SV Rödinghausen – SSVg Velbert 1:1

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Maxim Gresler (73. Ansgar Kuhlmann), Mattis Rohlfing (84. Niklas Burlage), Allan Firmino Dantas, Marius Bauer (73. Moritz Brasas), Julian Schwermann, Simon Breuer (84. Aygün Yildirim), Eduard Probst - Co-Trainer: Marco Beier - Trainer: Lars Fleischer

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Kilian-Joel Wagenaar, Max Wiese (77. Ismail Remmo), Max Machtemes, Timo Mehlich (46. Philip Buczkowski), Timo Böhm, Calvin Marion Mockschan (83. Tristan Duschke), Artur Golubytskij, Oguzcan Büyükarslan (55. Beyhan Ametov), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 700

Tore: 1:0 Tim Corsten (9.), 1:1 Artur Golubytskij (49.)

____ Siegen verspielt mit zwei späten Gegentreffern noch sicher geglaubte drei Punkte

Im Leimbachstadion waren die Kontrahenten zunächst im Spielkontrolle bemüht, für die erste nennenswerte Torannäherung dauerte es bis in die 20. Spielminute. Arif Güclü verpasste die scharfe Hereingabe jedoch knapp. Daraufhin wachte die Begegnung allmählich auf. Justin Adozi zielte auf der anderen Seite knapp am Pfosten vorbei (22.). Der Gladbacher Stürmer hatte kurz darauf sogar eine noch bessere Möglichkeit, schoss im Strafraum aus vielversprechender Position aber nur einen Gegenspieler an (29.). Die erste Treffer lag nun klar in der Luft, fiel aber auf Seiten der Krönchenstädter. Kevin Goden leitete eine Flanke per Kopf auf Ömer Tokac, der vor Maximilian Neutgens die Nerven behielt und auf 1:0 stellte (31.). Güclü (35.) und Goden (38.) hätten vor der Pause gar noch nachlegen können, letztlich blieb es aber beim 1:0. Nachlegen konnten die Siegerländer dann im zweiten Durchgang. Malik Hodrojs Freistoßflanke landete auf dem Kopf von Florian Meyer - 2:0 (52.). Es zeigte in der Folge natürlich alles auf Siegen, das sich aber beim zuvor eingewechselten Schlussmann Justin Ospelt bedanken konnte, dass die Null weiterhin stand, der Keeper rettete mit einem Starken Reflex (67.). Direkt darauf verpasste Paul-Philipp Besong die große Chance zur Vorentscheidung (68.). Danach blieben erstmal die großen Tormöglichkeiten aus - bis zur Schlussphase. Divine Berko behielt im Gewusel nach einem Eckball die Übersicht und drückte den Ball über die Linie (86.), direkt darauf traf auch Antonio Jozanovic mit einem platzierten Schuss ins Eck (88.). Eine Antwort blieb Siegen schuldig, es blieb beim Remis. Sportfreunde Siegen – Borussia Mönchengladbach II 2:2

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen (46. Justin Ospelt), Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj (63. Leonhard Von Schroetter), Dennis Brock, Hamza Saghiri, Arif Güclü (63. Paul-Philipp Besong), Ömer Tokac, Dustin Willms, Kevin Goden (73. Elsamed Ramaj) - Trainer: Boris Schommers

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Michel Lieder, Simon Walde (61. Iaia Manco Danfa), Yassir Atty (61. Len Wörsdörfer), Lion Schweers, Tyler Meiser (80. Antonio Jozanovic), Veit Stange, Niklas Swider, Jakob Zickler (74. Divine Dillon Berko), Yannick Michaelis (80. Joshua Uwakhonye), Justin Adozi - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Tobias Esch

Tore: 1:0 Ömer Tokac (32.), 2:0 Florian Mayer (52.), 2:1 Divine Dillon Berko (86.), 2:2 Antonio Jozanovic (88.)

____ Bochum zeigt Kampfgeist in Lotte

Zwei Mal fighteten sich die Bochumer zurück ins Spiel. Sowohl Aurel Wagbe (53.) als auch Luis Hartwig (90.+3) glichen anfängliche Führungstreffer der Hausherren wieder aus. Besonders der Lucky Punch durch Hartwig darf den Bochumern weiteren Auftrieb für die kommenden Wochen geben. VfL Sportfreunde Lotte – VfL Bochum II 2:2

VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Luca Kerkemeyer, Jonas Kehl, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter, Marius Zentler, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Jaden Korzynietz, Owono-Darnell Keumo, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Henri Carlo Sanchez Fernandez, Aurel Wagbe, Jonathan Akaegbobi, Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 578

Tore: 1:0 Luca Horn (24.), 1:1 Aurel Wagbe (53.), 2:1 Kaan Kurt (68.), 2:2 Luis Hartwig (90.+3) ____

Köln beißt sich in Überzahl die Zähen an Dortmund aus

Es war zunächst eine abwechslungsreiche Partie. Dortmund hielt gegen den designierten Drittliga-Aufsteiger gut mit, konnte aber nicht die entscheidenden Tormöglichkeiten verzeichnen. Auf der anderen Seite näherte sich der SC Fortuna durch Hamadi Al Ghaddioui bereits an (11.) und hatte daraufhin die XXL-Chance zur Führung. Adrian Stanilewicz hatte nur noch Silas Ostrzinski vor sich, scheiterte aber an dem Schlussmann (21.). Wenig später dann erneut die Kölner in der Offensive: Elias Benkaras Halten gegen Nico Thier wurde vom Unparteiischen als Notbremse gewertet, somit durfte der Tabellenführer für eine knappe Stunde in Überzahl agieren (30.). Dennoch durften die Dortmunder kurz vor Halbzeitpfiff jubeln. Die Gäste wurden die Kugel im Strafraum nicht los. David Haiders Klärungsversuch traf Mathis Albert am Kopf und landete so im eigenen Tor (45.). Im zweiten Durchgang bissen sich die Kölner größtenteils die Zähne aus, kamen nicht zu zwingenden Möglichkeiten. Stattdessen verpasste Danylo Krevsun mit einem Lupfer über den Kasten die große Chance auf das 2:0 (60.). Der Spitzenreiter konnte daraufhin schlichtweg nicht das richtige Mittel finden, um die Dortmunder Defensive zu knacken. Gleichzeitig spielten die Borussen naturgemäß auch immer mehr mit der Zeit. Kurz vor Schluss hatte gar noch der mitaufgerückte Lennart Winkler die Chance auf den Ausgleich per Kopf, Ostrzinski war aber erneut zur Stelle (90.). Somit könnten die Kölner unfreiwillig noch einmal den Oberhausener Hoffnungen Leben einhauchen. Der Vorsprung auf Platz zwei bleibt in jedem Fall aber komfortabel. Borussia Dortmund II – SC Fortuna Köln 1:0

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel (60. Leroy Kwadwo), Elias Benkara, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas (73. Kevin Mutove), Arne Wessels (60. Mario Pejazic), Mathis Albert (73. Ousmane Diallo) - Co-Trainer: Marcel Schmelzer - Trainer: Daniel Rios - Co-Trainer: Jan-Frederik Luig - Co-Trainer: Mathias Schiele

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger (76. Dejan Galjen), Robin Afamefuna, David Haider, Rafael Garcia (46. Jonas Michelbrink), Nico Thier (76. Luca Majetic), Georg Strauch (63. Kian Hekmat), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (46. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 1583

Tore: 1:0 Mathis Albert (44.)

Rot: Elias Benkara (30./Borussia Dortmund II/) ____ Lucky Punch in der Nachspielzeit: Bonn ärgert S04 im Aufstiegsrennen

Es ging gleich munter los. Nachdem Elias Bördner einen Rückpass des BSC mit der Hand aufnahm, gab es indirekten Freistoß. Gerrit Wegkamp trat und traf mit einem Schuss unter die formierte Mauer (5.). Die Antwort des Aufsteigers ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem Querpass in den Strafraum hatte Lucas Cueto viel Zeit und Raum und nutzte diesen für das 1:1 (11.). Damit ging es auch in die Kabinentrakte. Nach dem Seitenwechsel konnte der BSC die Partie drehen. Serhat Koruk nutzt einen Abstimmungsfehler der Heimmannschaft für seien vierten Saisontreffer (46.). In der Schlussphase ging es noch einmal rund. Nach Hereingabe von Tidiane Touré verwandelte Andri Buzzolli halbhoch zum Ausgleich (88.). Eine letzte Wendung hatte die Begegnung noch parat. Koruk entwischte den Schalker tief in der Nachspielzeit und legte ab auf Elias Kratzer, der cool zum 3:2 verwandelte (90.+8). Auch wenn die Kölner an der Spitze ebenfalls Punkte liegen ließen, läuft S04 für einen späten Run auf Platz eins die Zeit davon. Bonn darf im gesicherten Mittelfeld wiederum beruhigt durchatmen. FC Schalke 04 II – Bonner SC 2:3

FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Lamby, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Vincenzo Onofrietti, Raphael Ott, Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung, Zaid Tchibara - Trainer: Jakob Fimpel

Bonner SC: Elias Bördner, Bilal-Badr Ksiouar, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer, Tobias Peitz, Haris Mesic, Serhat Koruk, Yannik Schlößer, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert

Tore: 1:0 Gerrit Wegkamp (5.), 1:1 Lucas Cueto (11.), 1:2 Serhat Koruk (46.), 2:2 Andri Buzolli (88.), 2:3 Elias Kratzer (90.+8) ____ Düsseldorf ringt Köln im Rheinderby nieder

Die erste gute Möglichkeit der Partie von Mechak Quiala-Tito parierte Mikolaj Marutzki zugunsten der Domstädter (9.). In der Folge tat sich in und um die Strafräume herzlichst wenig. So fiel der erste Treffer der Partie fast aus dem Nichts. Nach Eckstoß der Kölner schalteten die Gäste blitzschnell um, Tom Barth vollendete schlussendlich zur Pausenführung (45.). Im zweiten Durchgang hatte Quiala-Tito die nächste dicke Chance, scheiterte aber erneut an Marutzki (64.). Vier Minuten vorher rettete auch Milan Czako für die Fortunen. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Schlussphase, wo den Gästen die nächste dicke Möglichkeit serviert wurde. Deniz Bindemann wurde zuvor selbst gefoult und verwandelte schließlich höchstselbst zum 2:0 und dem Knockout der Kölner (85.). Dabei sollte es bleiben. Die Düsseldorfer Zweitvertretung mach einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Kölner müssen sich im Mittelfeld dahingehend keine Sorgen machen. 1. FC Köln II – Fortuna Düsseldorf II 0:2

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Cenny Neumann, Fayssal Harchaoui, Etienne Borie, Patrik Kristal, Jonathan Friemel, Youssoupha Niang, Fynn Schenten - Trainer: Evangelos Sbonias

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth (66. Leo Mirgartz), Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag, David Savic, Maksym Len, Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke

Tore: 0:1 Tom Barth (45.), 0:2 Deniz Bindemann (83. Foulelfmeter) ____ Szeleschus' Premierentreffer sicher Wiedenbrück immerhin einen Punkt

Für das Tabellenschlusslicht begann es düster. Erik Lanfer feuert einen langen Einwurf in den Strafraum, Jan-Lukas Liehr hielt den Kopf zur frühen Führung rein (2.). Wiedenbrück kämpfte sich aber zurück ins Spiel. Der lange verletzte Niklas Szeleschus glich mit einem wuchtigen Abschluss wieder aus (19.). Es deutete sich somit zwar eine torreiche Angelegenheit an, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung, die dem SCW im Tabellenkeller nicht unbedingt weiterhelfen dürfte. SC Wiedenbrück – FC Gütersloh 1:1

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Nikola Aracic, Joschka Kroll, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Saban Kaptan, Benjamin Friesen, Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (32. Davud Tuma), Niklas Szeleschus - Trainer: Sascha Mölders

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic (39. Julius Langfeld), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr, Jakob Korte, Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse

Tore: 0:1 Jan-Lukas Liehr (2.), 1:1 Niklas Szeleschus (19.) ____ Liveticker: SC Paderborn - RW Oberhausen

Chance vertan: RW Oberhausen hätte bis auf sechs Punkte an Fortuna Köln heranrücken können, doch stattdessen gab es beim 0:3 in Paderborn eine saftige Abfuhr. Julius Bugenhagen (19.) und Kevin Krumme (36.) stellten die Weichen für die Zweitliga-Reserve auf Sieg, ehe Pedro Restrepo Naranjo in der Schlussphase alles klar machte (83.). Der SC Padebrorn II springt mit 35 Punkten auf Rang zehn und hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. SC Paderborn 07 II – RW Oberhausen 3:0

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr (88. Jan Peters), Julius Bugenhagen (74. Marlon Becker), Medin Kojic (46. Lucas Kiewitt), Bennit Bröger, Pedro Restrepo Naranjo (88. Arne Zajaczek), Georg Ermolaev (74. Noah Ringbeck), Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Simon Ludwig, Michel Niemeyer, Moritz Stoppelkamp (58. Alexander Mühling), Eric Gueye, Luca Schlax (82. Phil Sieben), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (70. Ayman Aourir), Illia Poliakov (58. Tim Krohn), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 440

Tore: 1:0 Julius Bugenhagen (19.), 2:0 Kevin Krumme (36.), 3:0 Pedro Restrepo Naranjo (83.)

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So geht es am kommenden Spieltag weiter

29. Spieltag

10.04.26 VfL Bochum II - Wuppertaler SV

11.04.26 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

11.04.26 Borussia Mönchengladbach II - VfL Sportfreunde Lotte

11.04.26 RW Oberhausen - Sportfreunde Siegen

11.04.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück

12.04.26 SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 II

12.04.26 FC Gütersloh - SC Paderborn 07 II

12.04.26 Bonner SC - 1. FC Köln II

22.04.26 SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

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