Bocholt holt glanzlose drei Punkte im Stadion am Zoo

Statt Befreiungsschlag herrscht einmal mehr Ernüchterung auf Seiten des Wuppertaler SV. Gegen den 1. FC Bocholt bot der WSV dem heimischen Publikum eine zahnlose Vorstellung an, mit der das Team von Mike Wunderlich im vierten Spiel in Folge torlos bleibt. Der 1. FC Bocholt kommt dem sicheren Klassenerhalt gleichzeitig umso näher.
Es war ein bestenfalls vorsichtiger Beginn in die Partie. Die beiden Teams wollten offenbar nur wenig riskieren, was die Offensivaktionen auch arg begrenzte. Einmal hatte Marvin Lorch über die linke Seite etwas Platz, fand im Zentrum Paul Seidel, der aber eine starken Parade von Michael Luyambula scheiterte (11.). Auf der anderen Seite näherte sich Nicolas Hirschberger mit einem Warnschuss immerhin dem gegnerischen Tor an (14.). Darüber hinaus plätscherte das Kellerduell noch vor sich hin. Bocholt hatte bis dahin und in der Folge mehr vom Spiel, Wuppertal versuchte aus einer kompakten Defensive zu agieren, überließ dem Gegner zum Ende der ersten Hälfte aber auch zu viele Räume. Zunächst zwang Cedric Euschen Schlussmann Luyambula mit einem Dropkick aus der Distanz zur nächsten Parade (34.). Als dem WSV etwas später der Zugriff komplett fehlte, war es geschehen. Charles-Jesaja Herrmann leitete per Brust weiter auf Marvin Lorch, der die Kugel in der Luft einmal annahm und an Luyambula vorbeispitzelte (41.). Wenig später war schon Halbzeit, Wuppertal war nun schon intensiv gefordert, erhielt nach dem Seitenwechsel aber die kalte Dusche. Lorch ließ nach einer Umschaltsituation auf die letzte Kette zu, legte rüber auf Ozan Hot, der aus der Distanz einfach mal in Richtung Tor feuerte. Luyambula war nicht rechtzeitig unten und musste den Abschluss ins kurze Eck passieren lassen (52.).
Bocholt hatte das Geschehen daraufhin weiter unter Kontrolle, musste sich dafür auch nur bedingt strecken. Herrmann ließ nach starker Vorarbeit von Euschen gar noch die große Chance zum 3:0 liegen (61.). Erst mit Anbruch der Schlussphase wagten sich die Wuppertaler allmählich auch etwas mutiger nach vorne. Noah Heim (80.) und vor allen Dingen Amin Bouzraa (85.) ließen die besten Gelegenheiten jedoch liegen. In den Schlussminuten trudelte die Partie ins Ziel, schlussendlich dürfte sich Bocholt durch die drei Punkte mehr oder weniger den Klassenerhalt gesichert haben, während der WSV weiter durch die Liga taumelt.
Wuppertaler SV – 1. FC Bocholt 0:2
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann (65. Noah Heim), Semir Saric (52. Amin Bouzraa), Jeff-Denis Fehr (71. Fritz Kleiner), Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub (71. Muhammed Bejdic), Josue Santo (65. Levin Müller) - Trainer: Mike Wunderlich
1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Jeff Mensah, Dominik Lanius, Paul Seidel, Ozan Hot (81. Patrick Kurzen), Marlon Frey, Marvin Lorch, Cedric Euschen, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann (70. Maximilian Adamski) - Trainer: René Lewejohann
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)
Tore: 0:1 Marvin Lorch (41.), 0:2 Ozan Hot (48.)
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