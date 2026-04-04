Bocholt holt glanzlose drei Punkte im Stadion am Zoo

Es war ein bestenfalls vorsichtiger Beginn in die Partie. Die beiden Teams wollten offenbar nur wenig riskieren, was die Offensivaktionen auch arg begrenzte. Einmal hatte Marvin Lorch über die linke Seite etwas Platz, fand im Zentrum Paul Seidel, der aber eine starken Parade von Michael Luyambula scheiterte (11.). Auf der anderen Seite näherte sich Nicolas Hirschberger mit einem Warnschuss immerhin dem gegnerischen Tor an (14.). Darüber hinaus plätscherte das Kellerduell noch vor sich hin. Bocholt hatte bis dahin und in der Folge mehr vom Spiel, Wuppertal versuchte aus einer kompakten Defensive zu agieren, überließ dem Gegner zum Ende der ersten Hälfte aber auch zu viele Räume. Zunächst zwang Cedric Euschen Schlussmann Luyambula mit einem Dropkick aus der Distanz zur nächsten Parade (34.). Als dem WSV etwas später der Zugriff komplett fehlte, war es geschehen. Charles-Jesaja Herrmann leitete per Brust weiter auf Marvin Lorch, der die Kugel in der Luft einmal annahm und an Luyambula vorbeispitzelte (41.). Wenig später war schon Halbzeit, Wuppertal war nun schon intensiv gefordert, erhielt nach dem Seitenwechsel aber die kalte Dusche. Lorch ließ nach einer Umschaltsituation auf die letzte Kette zu, legte rüber auf Ozan Hot, der aus der Distanz einfach mal in Richtung Tor feuerte. Luyambula war nicht rechtzeitig unten und musste den Abschluss ins kurze Eck passieren lassen (52.).