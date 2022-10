RWO Alzey: Ein Keeper im Beast Mode RWO Alzey holt 1:1 gegen Aufstiegskandidat Büchelberg - mit Courage und einem herausragenden Tobias Schneider im Tor

Über das, mit Pokal, sechste sieglose (Heim-)Spiel am Stück wollte sich bei Landesligist RWO Alzey niemand beklagen. Schließlich darf das 1:1 (0:1) gegen den Tabellenzweiten SV Büchelberg, vorne in Person von Yasin Özcelik und Kazuaki Nishinaka mit vielen Jahren Ober- und auch Regionalligaerfahrung ausgestattet, als Erfolg gewertet werden. Erst recht, nachdem in Minute 93 alle bösen Geister wiedergekommen waren.