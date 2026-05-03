RWE und Klosterhardt unwiderstehlich, Burgaltendorf gewinnt Top-Spiel

"Das heutige Spiel unserer Ersten Mannschaft gegen Blau-Gelb Überruhr fällt leider aus. Der Gegner hat kurzfristig abgesagt, da keine spielfähige Mannschaft gestellt werden kann", schreibt Haarzopf in den eigenen Vereinsmedien.

Burgaltendorf erwischte einen Traumstart. Ein abgefälschter Schuss von Jason-Lee Gerhardt senkte sich über Marko Razic hinweg ins Tor (1.). Die Hausherren wollten mehr und konterten konsequent. Nach einer Umschaltsituation traf Michael Siminenko per Halbvolley sehenswert zum 2:0 (12.). Frohnhausen konnte sich nicht entscheidend gegen den Rückstand aufbäumen und hatten nach einer guten Stunden auch eine Menge Pech. Canel Ucan lenkte die Kugel höchst unglücklich ins eigene Tor (60.). Nachdem Nico Van der Heuvel nach Vorlage von rechts das Leder nur noch über die Linie drücken musste (77.), war alles klar. Siminenko legte in der Nachspielzeit noch seinen zweiten Treffer nach (90.+1). Dadurch darf sich Burgaltendorf noch als einzig verbliebenen Mannschaft lose Hoffnungen auf einen Ausrutscher des Führungsduos machen.

SV Burgaltendorf – VfB Frohnhausen 5:0

SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis (16. Nico Van Der Heuvel), Tim Karkau, Jason-Lee Gerhardt (76. Alkan Albayrak), Kevin Barra, Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci (46. Caspar Schelewski), Fabio Weber, Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo (54. Issa Issa), Taraba Carsten Kagnassim, Daniel Kalala (23. Canel Ucan), Florian Usein (76. Sinan Yilmaz), Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Sedat Disci (31. Rida Hallak), Muhammed Filizay (65. Joel Martin Dinzolele) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Philipp Langer - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jason-Lee Gerhardt (1.), 2:0 Michael Siminenko (12.), 3:0 Canel Ucan (60. Eigentor), 4:0 Nico Van Der Heuvel (77.), 5:0 Michael Siminenko (90.+1)