RWE und Klosterhardt unwiderstehlich, Burgaltendorf gewinnt Top-Spiel

Nach der ersten Pleite im neuen Jahr hat sich Rot-Weiss Essen II wieder gefangen. Mit dem 4:1 gegen die SpVgg Stekrade 06/07 hält das Team von Stefan Lorenz auch einen direkten Konkurrenten auf Distanz. Die DJK Arminia Klosterhardt ließ unterdessen gegen Fatihspor Essen nichts anbrennen. Fatihspor kann sich indes bei der DJK Arminia Lirich bedanken, dass die Lage nicht komplett aussichtslos erscheint. Im Liricher Käfig gewann das Team von Jens Szopinski mit 3:2 gegen Mintkonkurrent SF Könighsardt. Der SV Burgaltendorf entschied das Verfolgerduell gegen den VfB Frohnhausen mit 5:0 und bewahrt somit den Rückstand nach oben. Fortuna Bottrop und die SpVgg Steele leisteten sich ein Zehn-Tore-Spektakel.
Tabellenschlusslicht BG Überruhr verzichtete wohl auf einen Antritt beim Spiel gegen SuS Haarzopf.
"Das heutige Spiel unserer Ersten Mannschaft gegen Blau-Gelb Überruhr fällt leider aus. Der Gegner hat kurzfristig abgesagt, da keine spielfähige Mannschaft gestellt werden kann", schreibt Haarzopf in den eigenen Vereinsmedien.
DJK Arminia Lirich 1920 – Sportfreunde Königshardt 3:2
DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Allan Zuna (82. Tim Danel), Mehriz Fezzani (77. Emil Mörs), Eric Salobir, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi (45. Ugochukwu Akubuike), Christian Hattert, Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Silas Baffour, Muris Kesko, Lukas Hartmann (63. Finn Busian), Tristan Joel Müller - Co-Trainer: Sven Matuszczak - Trainer: Kenan Hodzic
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Mehriz Fezzani (34.), 2:0 Andre Peters (61.), 2:1 Dennis Schlenski (77.), 2:2 Laurenz Hübinger (86.), 3:2 Andre Peters (90.+3)
SpVgg Sterkrade 06/07 – Rot-Weiss Essen II 1:4
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Mats Müller, Said Aljumaa, Nicolas Strömann, Enver Ünal, Gerrit Kriegisch, Robin Papert, Sverre Müller (83. Nils Martin), Maximilian Felix Zachariasz, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer
Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski (57. Flavio Dietz), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Mehmet Demirci (79. Burak Bahadir), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Luis Förster (13. Hamid Kuka), Arda Islam - Trainer: Stefan Lorenz
Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marcel Platzek (32.), 1:1 Sverre Müller (43. Handelfmeter), 1:2 Marcel Platzek (76.), 1:3 Joel Bema (87.), 1:4 Joel Bema (90.)
Burgaltendorf erwischte einen Traumstart. Ein abgefälschter Schuss von Jason-Lee Gerhardt senkte sich über Marko Razic hinweg ins Tor (1.). Die Hausherren wollten mehr und konterten konsequent. Nach einer Umschaltsituation traf Michael Siminenko per Halbvolley sehenswert zum 2:0 (12.). Frohnhausen konnte sich nicht entscheidend gegen den Rückstand aufbäumen und hatten nach einer guten Stunden auch eine Menge Pech. Canel Ucan lenkte die Kugel höchst unglücklich ins eigene Tor (60.). Nachdem Nico Van der Heuvel nach Vorlage von rechts das Leder nur noch über die Linie drücken musste (77.), war alles klar. Siminenko legte in der Nachspielzeit noch seinen zweiten Treffer nach (90.+1). Dadurch darf sich Burgaltendorf noch als einzig verbliebenen Mannschaft lose Hoffnungen auf einen Ausrutscher des Führungsduos machen.
SV Burgaltendorf – VfB Frohnhausen 5:0
SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis (16. Nico Van Der Heuvel), Tim Karkau, Jason-Lee Gerhardt (76. Alkan Albayrak), Kevin Barra, Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci (46. Caspar Schelewski), Fabio Weber, Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo (54. Issa Issa), Taraba Carsten Kagnassim, Daniel Kalala (23. Canel Ucan), Florian Usein (76. Sinan Yilmaz), Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Sedat Disci (31. Rida Hallak), Muhammed Filizay (65. Joel Martin Dinzolele) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Philipp Langer - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Jason-Lee Gerhardt (1.), 2:0 Michael Siminenko (12.), 3:0 Canel Ucan (60. Eigentor), 4:0 Nico Van Der Heuvel (77.), 5:0 Michael Siminenko (90.+1)
Tabellenführer Klosterhardt lässt weiterhin nichts anbrennen. Gegen den Abstiegskandidat brachte Hamza Velic die Hausherren schon früh auf die Siegerstraße (3.). Der Doppelschlag durch Meik Kunz (28.) und Fabian Abel (29.) ließ bereits keine Zweifel am Spielausgang aufkommen. In der Schlussphase schraubten Lennart Rühl (77.) und Max Langerbein (86.) das Ergebnis noch weiter in die Höhe.
DJK Arminia Klosterhardt – Fatihspor Essen 2001 5:0
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz, Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin (57. Jannik Bystron), Samuel Zegadlo (80. Aiman-Mohammed Faraj), Fabian Abel (73. Phil Wolff), Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (65. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia (80. Melvin Glogic) - Co-Trainer: Norman Seitz - Trainer: Marcel Landers
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Baris Kaya (60. Ünver Coskun), Can Tunctürk, Jez Fremnong, Baki Caki, Emre Bektas, Oktay Cinar, Ayman Mallih, Cihan Aksakal, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus - Co-Trainer: Tahsin Oeyken
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Hamza Velic (3.), 2:0 Meik Kunz (28.), 3:0 Fabian Abel (29.), 4:0 Lennart Elias Rühl (77.), 5:0 Max Langerbein (86.)
Vogelheimer SV – TuSEM Essen 1926 1:2
Vogelheimer SV: Lucca Ramon van Bebber, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (46. Domagoj Zovko), Deniz Senol (84. Glory Samuel Kamamona), Fouad Zaitouni (71. David Dottai), Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner (46. Noah Kruse), Edis-Cem Yilmaz, Diego Sossong Bautista (46. Avni Yirmibes) - Trainer: Carsten Isenberg
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl (71. Felix Herzinger), Rico Zölzer, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn, Daniel Zurmühlen (80. Juan Camilo Perez Vasquez), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann
Schiedsrichter: Maurice Wilke (Wuppertal) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Daniel Zurmühlen (7.), 0:2 Sergej Stahl (39.), 1:2 Ilhan Copcu (73.)
Sportfreunde Niederwenigern II – Heisinger SV 1:4
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Sebastian Axt (79. Malte Honisch), Lutz Dahlhaus, Niklas Niggemeyer (50. Leon Welticke), Marcel Schräer, Noah Seyer, Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal - Co-Trainer: Dirk Heine - Co-Trainer: Christoph Löhrmann
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Kevin Patrick Konrad, Semih Cimen, Philipp Reichardt (68. Minwook Oh), Merlin Kirsten, Julian Bluni, Leon Frehmann (78. Lukas Hunhoff), Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt
Schiedsrichter: Steffen Linneweber - Zuschauer: 58
Tore: 0:1 Tobias Köfler (18. Handelfmeter), 0:2 Lukas Gerrits (26.), 1:2 Marius Beyer (75.), 1:3 Jonas Lippeck (89.), 1:4 Jonas Lippeck (90.+4)
Dostlukspor Bottrop – Spvgg Sterkrade-Nord 2:0
Dostlukspor Bottrop: Yunus Eren Özcan, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan, Asim Kocaman, Baris Erdogan, Arda Olgur (71. Dogukan Turan), Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi (79. Leandro Saieva), Jonah Konzer, Abbas Jaafar (81. Ibrahim Kadi), Ismail Talha Uzan (88. Yakub Mendil) - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Maurice Brands, Julian Marquardt, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit (46. Nico Spickermann), Noah Leonard Bauditz, Jason Michael Schiewer (63. Nick Perenz), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, David Alexander Forbeck, Danny Perenz, Justin Beckmann - spielender Co-Trainer: Kevin Corvers - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Arda Olgur (28.), 2:0 Ismail Talha Uzan (44.)
Besondere Vorkommnisse: Justin Beckmann (Spvgg Sterkrade-Nord) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).
Fortuna Bottrop – SpVgg Steele 6:4
Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Marcel Hegemann, Luca Fischer (61. Niklas Wenderdel), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (61. Hussein Solh), Tom Wojtusch (61. Nick Sommer), Can Michalski (72. Danny Schrödl), Amanuel Haile, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Lennart Jablonski (82. Thilo Grollmann) - Trainer: Sebastian Stempel
SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen (71. Ruto Ohnishi), Leon Tüns, Alexander Piwetz, Christoffer Mbombo, Dominik Bongartz, Lirim Imeri (69. Enosch Kpessou), Maurice Jednicki, Erol Hermann (81. Benedict Uwa Davis-West), Louis Smeilus (46. Thoma Bubullima), Luis Richard (46. Deven Liebetrau) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik
Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Ben Maarten Jansen (29.), 1:1 Leon Tüns (52.), 2:1 Lennart Jablonski (61.), 3:1 Niklas Wenderdel (63.), 3:2 Deven Liebetrau (65.), 3:3 Leon Tüns (69.), 4:3 Lennart Jablonski (77.), 5:3 Hannes Ostgathe (81.), 5:4 Ruto Ohnishi (88.), 6:4 Niklas Wenderdel (90.+6)
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31. Spieltag
08.05.26 TuSEM Essen 1926 - DJK Arminia Klosterhardt
08.05.26 Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
10.05.26 VfB Frohnhausen - Vogelheimer SV
10.05.26 SpVgg Steele - SuS Haarzopf
10.05.26 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Sterkrade 06/07
10.05.26 Sportfreunde Königshardt - SV Burgaltendorf
10.05.26 Heisinger SV - Dostlukspor Bottrop
10.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Arminia Lirich 1920
10.05.26 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Niederwenigern II
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