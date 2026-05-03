Doppelpacker Platzek ebnet RWE II den Weg zum Topspiel-Sieg bei 06/07

Platzek steht bereits bei 42 Saisontoren. – Foto: Markus Becker

Rot-Weiss Essen II konnte sich nach der Pleite im Spitzenspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt rehabilitieren und feierte einen 4:1-Erfolg bei der SpVgg Sterkrade 06/07.

Kurz darauf war es dann geschehen: Kevin Grund legte im Strafraum weiter auf Platzek, der eiskalt zur Führung abschloss (32.). Sterkrade tat sich offensiv lange schwer, kam dann aber aus dem Nichts zurück ins Spiel. Nach einem Handspiel von Schulte-Kellinghaus entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Sverre Müller sicher zum 1:1 verwandelte (43.).

Die Gäste aus Essen übernahmen früh die Kontrolle und erspielten sich die besseren Chancen. Marcel Platzek hatte gleich mehrfach die Führung auf dem Fuß, scheiterte zunächst aber noch am stark reagierenden Thomas Bach (7.). Auch weitere Abschlüsse durch Orcun Mengenli (9., 26.) und Nicolai Schulte-Kellinghaus, der nur die Latte traf (29.), unterstrichen die Überlegenheit.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offeneres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Enver Ünal verpasste per Kopf die mögliche Führung für 06/07 knapp (52.), während auf der Gegenseite Platzek zuerst an Bach scheiterte (51.), wenig später das Gehäuse nur knapp verfehlte (62.).

Mit dem Bema-Doppelpack ist der Deckel drauf

Es sollte nicht die letzte Gelegenheit für den Goalgetter bleiben. Erneut glänzte Grund in der Rolle als Zulieferer. Diesmal fand er mit einem langen Ball in die Spitze Platzek, der dadurch bereits seinen 42. Saisontreffer erzielte (76.).

Sterkrade versuchte in der Schlussphase noch einmal zurückzukommen, kam aber nicht entscheidend durch. Stattdessen sorgte RWE für die Entscheidung: Platzek legte quer auf Joel Bema, der vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 3:1 einschob (87.). Kurz vor Schluss schnürte er sogar noch den Doppelpack gegen schon geschlagenen Hausherren. RWE fährt somit drei wertvolle Auswärtspunkte ein und distanziert einen Verfolger im Aufstiegsrennen.

SpVgg Sterkrade 06/07 – Rot-Weiss Essen II 1:4

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Mats Müller, Said Aljumaa, Nicolas Strömann, Enver Ünal, Gerrit Kriegisch, Robin Papert, Sverre Müller (83. Nils Martin), Maximilian Felix Zachariasz, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski (57. Flavio Dietz), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Mehmet Demirci (79. Burak Bahadir), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Luis Förster (13. Hamid Kuka), Arda Islam - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt)

Tore: 0:1 Marcel Platzek (32.), 1:1 Sverre Müller (43. Handelfmeter), 1:2 Marcel Platzek (76.), 1:3 Joel Bema (87.), 1:4 Joel Bema (90.)