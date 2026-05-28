RWE bietet MSV Duisburg Kostenübernahme für "Pfostenklau" an Im vereinseigenen Format "Was geht, RWE?" behandelte der Vorstand um Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang einige Themen um die eigene Personalplanung aber auch den Pfostenklau der eigenen Fans beim MSV Duisburg. Auch der erste große Gegner in der kommenden Sommervorbereitung ist bekannt. von Markus Becker · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser

Choreo der RWE-Fans beim Relegations-Rückspiel in Fürth. – Foto: Roland Schäfer

Hinter Rot-Weiss Essen stecken turbulente Tage. Nicht nur sportlich um den dramatischen letzten Spieltag in der 3. Liga, gefolgt vom knappen Scheitern in der Relegation an der SpVgg Greuther Fürth. Nebenbei wurde kleinere Nebenkriegsschauplätze aufgebaut, wie zuletzt die Kontroverse um den "Pfostenklau" der Fans im Stadion des MSV Duisburg.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen Bouebari bleibt, Angebot an den MSV Zunächst verkündete der Vorstand allerdings erste Fortschritte auf der Personalseite. Zu den bereits bekannten Abgängen wird sich Leihspieler Franci Bouebari nämlich nicht anschließen. Mit dem SC Freiburg sei eine Einigung erzielt worden. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen. Auch der viel diskutierte "Pfostenklau“ aus Duisburg wurde thematisiert. "Da müssen wir sagen, dass wir den Frust der Duisburger verstehen können", führt Rang aus. Auch RWE scheiterte in letzter Instanz schließlich prominent am Pfosten, als Dickson Abiama in der Schlussphase gegen Fürth zunächst den Innenpfosten traf, woraufhin Torben Müsel auch den Abpraller kläglich vergab. Eine beinahe poetische Parallele zum bitteren Saisonende der Duisburger. "Natürlich ist es bitter, den Pfosten zu treffen. Uns hat's ja jetzt auch ereilt."

Rang bezeichnet im Zuge dessen den Vorgang der RWE-Anhänger als "Diebstahl" und "Hausfriedensbruch" und machte dem Lokalrivalen als Wiedergutmachung auch ein finanzielles Angebot: "Wir wollen als Verein Duisburg anbieten, dass wir die Kosten für den Ersatz übernehmen und hoffen damit dann die Sache auch aus der Welt geschafft zu haben." Kritik am "Monitor"-Beitrag der ARD, Saisonauftakt gegen Borussia Mönchengladbach Darüber hinaus kündigte der Verein eine Stellungnahme zum kürzlich veröffentlichten "Monitor"-Beitrag der ARD an. In der Recherche ging es um mutmaßlich zunehmende rechtsextreme Tendenzen in Fanszenen der 3. Liga. Dabei wurde auch die Fanszene von RWE thematisiert, unter anderem mit Vorwürfen zu rassistischen Gesängen, rechtsextremen Symbolen und gewalttätigen Vorfällen im Umfeld des Stadions.