Einbruch und Pfostenklau: RWE-Fans nehmen MSV auf die Schippe

Des einen Freud, des anderen Leid: Während am letzten Drittliga-Spieltag bei Rot-Weiss Essen pure Ekstase über den erreichten dritten Aufstiegsrelegationsplatz herrschte, schaute man beim MSV Duisburg parallel in die Röhre. Eine XXL-Chance von Rasim Bulic in der siebten Minute der Nachspielzeit hätte das Drehbuch noch einmal auf den Kopf stellen können, stattdessen traf er nur den Pfosten. Essen landete auf Platz drei, Duisburg direkt dahinter. Genau diesen Pfosten haben Anhänger der Essener offenbar aus dem Duisburger Stadion entwendet und im Hinspiel der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth zur Schau gestellt.
"MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum", war auf dem dazugehörigen Banner in der Südkurve zu lesen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Donnerstag auf Freitag soll der Pfosten aus dem Duisburger Stadion entnommen worden sein.
Christopher Mainka, Geschäftsführer der städtischen Stadionmanagement GmbH, bestätigte dies gegenüber der NRZ: "Es passieren immer wieder Dinge, die man sich nicht vorstellen kann.“
Das lausbubenhafte Nachtreten der RWE-Anhänger könnte allerdings auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Stadiongesellschaft der Duisburger soll demnach Anzeige gegen Unbekannt erstattet haben. Der Vorgang soll zudem von Kameras im Wedaustadion aufgenommen worden sein.
Ob sich die Duisburger sportlich zeitnah revanchieren können, bleibt abzuwarten. Sollten die Essener nach dem 1:0-Hinspielsieg auch im Frankenland gegen Fürth bestehen, könnte es vorerst lediglich im DFB-Pokal zu einem Wiedersehen kommen.
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