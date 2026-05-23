Einbruch und Pfostenklau: RWE-Fans nehmen MSV auf die Schippe Im Zuge des Hinspiels in der Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und der SpVgg Greuther Fürth nutzen RWE-Fans die Bühne für eine besondere Spitze in Richtung des Lokalrivalen MSV Duisburg. von Markus Becker · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Der "Bulic-Pfosten" im Essener Block. – Foto: Imago Images

Des einen Freud, des anderen Leid: Während am letzten Drittliga-Spieltag bei Rot-Weiss Essen pure Ekstase über den erreichten dritten Aufstiegsrelegationsplatz herrschte, schaute man beim MSV Duisburg parallel in die Röhre. Eine XXL-Chance von Rasim Bulic in der siebten Minute der Nachspielzeit hätte das Drehbuch noch einmal auf den Kopf stellen können, stattdessen traf er nur den Pfosten. Essen landete auf Platz drei, Duisburg direkt dahinter. Genau diesen Pfosten haben Anhänger der Essener offenbar aus dem Duisburger Stadion entwendet und im Hinspiel der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth zur Schau gestellt.

Anzeige gegen Unbekannt soll erstattet worden sein "MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum", war auf dem dazugehörigen Banner in der Südkurve zu lesen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Donnerstag auf Freitag soll der Pfosten aus dem Duisburger Stadion entnommen worden sein. Christopher Mainka, Geschäftsführer der städtischen Stadionmanagement GmbH, bestätigte dies gegenüber der NRZ: "Es passieren immer wieder Dinge, die man sich nicht vorstellen kann.“