Nach der Relegation: Spieler-Verabschiedungen bei RWE

Nach dem Ende der äußerst intensiven Saison 2025/26 mit dem verlorenem Relegationsrückspiel bei der SpVgg Greuther Fürth hat Rot-Weiss Essen nun bei einem Saisonabschlusstreffen im Stadion an der Hafenstraße mehrere Spieler verabschiedet, mit denen die Zusammenarbeit endet. In internem Rahmen bedankten sich der Vorstand Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang mit Direktor Profifußball Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann bei folgenden Akteuren für ihren Einsatz für RWE in den vergangenen Monaten und Jahren (in alphabetischer Reihenfolge nach Nachnamen):
Tino Casali: Der Österreicher wurde im Winter kurzfristig unter Vertrag genommen und war zuvor vereinslos. Der 30-jährige Torwart kam für RWE auf zwei Einsätze in der Liga.
Nils Kaiser: Der Mittelfeldspieler schaffte 2021 den Sprung aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft von RWE. Der auslaufende Vertrag des 24‑Jährigen wird nicht verlängert. In wettbewerbsübergreifend 60 Spielen für den Verein kommt Kaiser auf vier Tore und sechs Vorlagen.
Tobias Kraulich: Der 27-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer 2024 von Dynamo Dresden an die Hafenstraße und kam 65 Spielen zum Einsatz, in denen er fünf Tore erzielte. Der auslaufende Vertrag des gebürtigen Erfurters wird nicht verlängert.
Jannik Mause: Der Stürmer kehrt nach einer einjährigen Ausleihe zurück zu Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Ab dem 25. Spieltag fiel der 27-Jährige mit einem Bänderriss im Ellenbogen aus. Für RWE kommt er auf drei Tore in zwölf Drittligaeinsätzen.
Kaito Mizuta: Der Japaner wechselte im Januar 2025 von Arminia Bielefeld an die Hafenstraße und kommt für den Verein auf wettbewerbsübergreifend 60 Spiele, in denen er zwölf Tore und zwölf Torvorlagen erzielen konnte.
Kelsey Owusu: 2024 wechselte der Außenstürmer vom FC Schalke 04 an die Hafenstraße. In 38 Einsätzen für den RWE kommt der 21‑Jährige auf acht Tore. Der auslaufende Vertrag des gebürtigen Hamburgers wird nicht verlängert.
Danny Schmidt: Der 23-jährige Offensivspieler kam im Winter von Zweitligist Fortuna Düsseldorf per Leihe an die Hafenstraße und lief für RWE auf insgesamt sechs Mal auf.
Michael Schultz: Der 32-jährige Innenverteidiger wechselte 2024 von Drittligist Viktoria Köln zu Rot-Weiss Essen. In dieser Zeit absolvierte der RWE-Kapitän 75 Pflichtspiele, in denen er ein Tor beisteuern konnte.
Rot-Weiss Essen bedankt sich bei allen für ihren rot-weissen Einsatz!
Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fussball) und Ekin Celebi (1. FC Schweinfurt) kehren nun nach ihren Leihen an die Hafenstraße zurück. Luca Bazzoli etablierte sich nach seinem Winterwechsel in Ulm als Stammspieler in der Innenverteidigung und kam in 16 von 19 möglichen Spielen zum Einsatz. Linksverteidiger Ekin Celebi wechselte bereits im vergangenen Sommer leihweise zum 1. FC Schweinfurt und kommt dort auf 20 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielen konnte.
Auch die ersten Transfers für die neue Spielzeit stehen bereits fest: In James Gnagnon und Romero Gerres stoßen zwei Spieler aus dem Förderwerk zur ersten Mannschaft, sie sind ab der Spielzeit 2026/2027 fester Bestandteil des Profikaders. Der 18-jährige Gerres bereichert das Torhüterteam rund um Torwarttrainer Manuel Lenz, während der erst 17-jährige James Gnagnon in der Verteidigung variabel einsetzbar ist und erste Erfahrungen im Profibereich sammeln soll.