Nach der Relegation: Spieler-Verabschiedungen bei RWE 3. Liga: Der RWE-Vorstand und die sportliche Leitung haben bei einem Saisonabschlusstreffen im Stadion mehreren Spielern für ihren rot-weissen Einsatz gedankt. von RWE · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Diese Spieler wurden von RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann (rechts) verabschiedet (von links): Danny Schmidt, Kelsey Owusu, Tobias Kraulich, Kaito Mizuta, Nils Kaiser, Tino Casali und Michael Schultz. Auf dem Bild fehlt Jannik Mause. – Foto: RWE

Nach dem Ende der äußerst intensiven Saison 2025/26 mit dem verlorenem Relegationsrückspiel bei der SpVgg Greuther Fürth hat Rot-Weiss Essen nun bei einem Saisonabschlusstreffen im Stadion an der Hafenstraße mehrere Spieler verabschiedet, mit denen die Zusammenarbeit endet. In internem Rahmen bedankten sich der Vorstand Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang mit Direktor Profifußball Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann bei folgenden Akteuren für ihren Einsatz für RWE in den vergangenen Monaten und Jahren (in alphabetischer Reihenfolge nach Nachnamen):

Tino Casali: Der Österreicher wurde im Winter kurzfristig unter Vertrag genommen und war zuvor vereinslos. Der 30-jährige Torwart kam für RWE auf zwei Einsätze in der Liga. Nils Kaiser: Der Mittelfeldspieler schaffte 2021 den Sprung aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft von RWE. Der auslaufende Vertrag des 24‑Jährigen wird nicht verlängert. In wettbewerbsübergreifend 60 Spielen für den Verein kommt Kaiser auf vier Tore und sechs Vorlagen.

Tobias Kraulich: Der 27-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer 2024 von Dynamo Dresden an die Hafenstraße und kam 65 Spielen zum Einsatz, in denen er fünf Tore erzielte. Der auslaufende Vertrag des gebürtigen Erfurters wird nicht verlängert. Jannik Mause: Der Stürmer kehrt nach einer einjährigen Ausleihe zurück zu Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Ab dem 25. Spieltag fiel der 27-Jährige mit einem Bänderriss im Ellenbogen aus. Für RWE kommt er auf drei Tore in zwölf Drittligaeinsätzen.