RW Oberhausen feiert Kantersieg im Testspiel - zweite Garde überzeugt

Auch Moritz Stoppelkamp (l.) trifft. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Klarer Testspielerfolg für RW Oberhausen: Gegen den B-Ligisten TB Oberhausen 1889 III zeigt der Regionalligist seine Offensivqualität und gewinnt deutlich mit 9:1 - AymanAourir und Moritz Stoppelkamp treffen.

Deutlicher hätte der Unterschied kaum ausfallen können: RW Oberhausen hat sein Testspiel gegen TB Oberhausen 1889 III standesgemäß mit 9:1 gewonnen und dabei früh für klare Verhältnisse gesorgt. Die Mannschaft von Sebastian Gunkel, die mit einem Mix aus Profis, U19-Akteuren und Spielern aus der Reserve antrat, stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg.

Schon nach drei Minuten eröffnete Ayman Aourir den Torreigen, als er zur frühen Führung traf. Nur wenig später erhöhte Moritz Stoppelkamp auf 2:0 (10.), ehe U19-Spieler Enes Babayigit (22.) und Illia Poliakov (27.) noch vor der Pause auf 4:0 stellten. Der Regionalligist nutzte seine spielerische Überlegenheit konsequent und ließ dem unterklassigen Gegner kaum Luft zur Entfaltung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Aourir schnürte mit seinem Treffer zum 5:0 (49.) den Doppelpack, Babayigit legte wenig später das 6:0 nach (61.). In der Schlussphase schraubten Sergio Terranova (71.) und Reserve-Kicker Michael Motz per Foulelfmeter (78.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Den zwischenzeitlichen Ehrentreffer für die Gäste erzielte Alassane Laye Thiaw ebenfalls vom Punkt (84.), bevor der A-Jugendliche Blessing Mulweme mit dem 9:1 (88.) den Schlusspunkt setzte. Unter dem Strich stand ein souveräner Auftritt des Favoriten, der nicht nur seiner zweiten Garde eine Chance geben wollte. Jetzt können der Wuppertaler SV und der Bonner SC folgen.

RW Oberhausen spielt gegen BVB und Bochum - erster Test am Dienstag

RW Oberhausen hat nach den jüngsten Ergebnissen wieder realistische Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga, denn Fortuna Köln hat nur noch sechs Punkte Vorsprung in der Regionalliga West. Wohl gemerkt hat RWO einmal weniger gespielt und könnte bis auf drei Punkte herankommen. Auch deshalb testen die Kleeblätter gegen einen spannenden Gegner in dieser Woche, bevor in der kommenden Sommer-Vorbereitung Borussia Dortmund und VfL Bochum im Stadion Niederrhein gastieren.

Kreisliga-Klub gastiert bei RWO

"RWO ist wieder dick im Geschäft", titelte FuPa Niederrhein nach dem jüngsten 1:0-Erfolg in Lotte, weil Fortuna Köln zuvor verlor. Schlägt die Mannschaft von Sebastian Gunkel den Wuppertaler SV und den Bonner SC, wäre das Titelrennen wieder offen wie schon lange nicht. Am Dienstag steht für die zweite Reihe erst noch ein Testspiel an, denn am Dienstag gastiert im heimischen Stadion der Kreisligist TB Oberhausen III, der eigentlich in der Kreisliga B unterwegs ist. Sicherlich kein alltäglicher Vergleich.

"Sportlich bietet das Spiel eine spannende Mischung: Auf Seiten von RWO wird ein flexibel zusammengestellter Kader aus Teilen der 1. Mannschaft, dem U19-Bundesligateam sowie der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen. Ziel ist es, insbesondere Spielern mit bislang geringeren Einsatzzeiten im Pflichtspielbetrieb wertvolle Minuten zu verschaffen und gleichzeitig Perspektivspielern die Gelegenheit zu geben, sich unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren", teilt RWO mit. Für die Partie wird ausschließlich die Haupttribüne in den Blöcken A, B und C geöffnet. Tickets gibt an der Tageskasse, die ab 18 Uhr öffnet, ab 5 Euro.

Erst VfL Bochum, dann Borussia Dortmund

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 14:00 PUSH

Im Sommer wird es dann klangvoll: Wie RWO bekanntgibt, gastiert am 4. Juli der VfL Bochum zum Testspiel im Stadion Niederrhein (samstags, 15.30 Uhr), am 18. Juli kommt es dann zum Highlight der Vorbereitung: Borussia Dortmund gibt sich (samstags, 17.30 Uhr) dann beim Dritt- oder weiterhin Viertligisten die Ehre.

Di., 28.04.2026, 19:00 Uhr Bonner SC Bonner SC RW Oberhausen RW Oberhausen 19:00 live PUSH

"Für beide Highlight-Spiele bietet RWO ein attraktives Bundle-Ticket an, das ausschließlich im Online-Verkauf erhältlich sein wird: Fans sichern sich beide Partien mit 20 Prozent Rabatt gegenüber dem Einzelkauf. Angesichts der zu erwartenden hohen Nachfrage – insbesondere nach den limitierten Sitzplätzen – lohnt sich schnelles Handeln", teilen die "Kleeblätter" mit. Der Vorverkauf beginnt am 21. April zunächst für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. "Der freie Verkauf des Bundle-Pakets beginnt am 5. Mai und läuft bis zum 11. Mai Der Verkauf von Einzeltickets für beide Spiele startet frühestens ab dem 12. Mai – mit den dann noch verfügbaren Resttickets", schildert der Verein.

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