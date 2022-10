Rüdiger Ziehl bleibt bis zur Winterpause Trainer 1.FC Saarbrücken: Noch kein neuer Coach gefunden

FCS-Manager Rüdiger Ziehl wird in den restlichen fünf Spielen (inkl. Pokal) bis

zur Winterpause weiterhin als Interimstrainer fungieren. Dies hat das Präsidium

des Drittligisten beschlossen, nachdem weit fortgeschrittene Verhandlungen mit

einem Kandidaten als Nachfolger von Uwe Koschinat gestern überraschend

gescheitert sind.



entsprechenden Verhandlungen so gut wie abgeschlossen waren. Aber dann

kam für uns alle völlig unerwartet doch keine Einigung zustande. Aufgrund der

terminlichen Dichte mit englischen Wochen ist es nun sinnvoller, die Suche nach

einem neuen Trainer vorerst einzustellen und mit Rüdiger Ziehl auf der Bank die

restlichen Spiele fokussiert zu bestreiten“, so Präsident Hartmut Ostermann.

Somit wird die Suche nach einem neuen Trainer in die Winterpause verschoben.

Das habe laut Präsident Ostermann den Vorteil, dass man dann ohne Druck den Markt sondieren sowie mit einer ausgiebigen Analyse der Vorrunde den Der 1. FC Saarbrücken ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Uwe Koschinat. Nun wird Manager Rüdiger Ziehl das Team bis zur Winterpause weiter trainieren. „Wir waren guter Dinge, heute den neuen Trainer präsentieren zu können, da dieentsprechenden Verhandlungen so gut wie abgeschlossen waren. Aber dannkam für uns alle völlig unerwartet doch keine Einigung zustande. Aufgrund derterminlichen Dichte mit englischen Wochen ist es nun sinnvoller, die Suche nacheinem neuen Trainer vorerst einzustellen und mit Rüdiger Ziehl auf der Bank dierestlichen Spiele fokussiert zu bestreiten“, so Präsident Hartmut Ostermann.Somit wird die Suche nach einem neuen Trainer in die Winterpause verschoben.Das habe laut Präsident Ostermann den Vorteil, dass man dann ohne Druck den Markt sondieren sowie mit einer ausgiebigen Analyse der Vorrunde den

geeigneten Kandidaten suchen und finden könne.

„Unser neuer Plan ist nun, dass der neue Trainer die Vorbereitung auf die

Rückrunde übernimmt und Anfang Dezember bei uns einsteigt“, so Hartmut

Ostermann. Rüdiger Ziehl ist sich der Doppelbelastung als Manager und

Interimstrainer durchaus bewusst.

„Nach dem unerwarteten Scheitern der Verhandlungen sind wir nun selbst in der

Pflicht, den Trainingsbetrieb weiterhin zu gewährleisten und unsere Mannschaft

professionell auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Das hat nun

absoluten Vorrang. Die Mannschaft hat zuletzt eindrucksvoll bewiesen, über

welche Qualitäten sie verfügt und wie willensstark sie ist. Das stimmt mich sehr

zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Interimszeit positiv gestalten und dann

mit einem neuen Trainer durchstarten können“, so Rüdiger Ziehl abschließen