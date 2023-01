Rücktritt von Trainer Bougé, Colling übernimmt Trainerwechsel beim Bezirksligisten Jugendsport Wenau

Die Vereinsverantwortlichen hatten Bougé im Rahmen der Planungen für die neue Saison darüber informiert, dass sie ab Sommer mit einer neuen Trainerbesetzung planen wollen. Daraufhin hat der Coach sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt.



Als neuer Trainer für den Sommer ist der aktuelle Co-Trainer, Dirk Colling, angedacht. Colling wird diese Position daher nun direkt einnehmen. Das Trainerteam wird durch Stefan Wegener und Dirk Habets komplettiert.



Bougé war in der dritten Saison für die Wenauer Bezirksliga-Mannschaft verantwortlich. Vorher war er auch schon viele Jahre als Jugendtrainer beim JSW aktiv.



„Wir danken Dominic für seine erfolgreiche Arbeit beim Jugendsport Wenau. Es war nun aber an der Zeit für eine Veränderung auf der Trainerposition zur neuen Saison. Die Reaktion des sofortigen Rücktritts bedauern wir. Jetzt geht es darum, in der Rückrunde den Verbleib in der Bezirksliga zu sichern. Nächste Woche können wir nun auch mit den Gesprächen zur Kaderplanung für die neue Saison starten“, wird der verantwortliche Vorstand für den Wenauer Seniorenfußball, Mike Schoenen, in einer Pressemitteilung zitiert.