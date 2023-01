Rot-Weiss Essen verpflichtet Torben Müsel Torben Müsel wird ab sofort für RWE auf Torejagd gehen. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt von Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße und unterzeichnete einen Vertrag bis 2024.

„Torben ist ein sehr variabler Spieler, der uns in der Offensive noch einmal mehr Möglichkeiten gibt. Er sucht viele spielerische Lösungen, hat dabei aber auch immer Zug zum Tor. Ich bin überzeugt davon, dass Torben uns gefährlicher machen und weiterhelfen wird“, sagt Chef-Trainer Christoph Dabrowski über den Neuzugang.

Torben Müsel wurde in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, ehe er mit 18 Jahren einen Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach erhielt. Zumeist lief der Rechtsfuß für die U23 der Fohlen in der Regionalliga West auf, in der vergangenen Saison war Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen ausgeliehen. Insgesamt bringt es Müsel in seiner Karriere auf zwei Bundesliga- sowie jeweils neun Zweitliga- und Jupiler Pro League-Einsätze. In der Regionalliga West lief er zudem in 54 Spielen auf, in denen er 21 Tore schoss und vier weitere vorbereitete.