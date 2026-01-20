Rot Weiss Ahlen holt früheren Leistungsträger aus Bocholt zurück

– Foto: David Schneller

Es ist offiziell! Rot Weiss Ahlen hat die Rückkehr des erfahrenen Jan Holldack bestätigt. Die Verpflichtung gab der Verein am heutigen Abend bekannt. Der 29-Jährige hatte die Wersekicker nach drei Jahren mit dem Abstieg aus der Regionalliga West im Sommer 2023 verlassen und stand die vergangenen zweieinhalb Jahre beim Regionalligisten 1. FC Bocholt unter Vertrag. Die dortige Vertragsauflösung machte bereits seiner einer Woche die Runde. Ab sofort läuft der 211-fache Viertliga-Akteur wieder für die Rot-Weißen auf und hat sich langfristig bis 2028 gebunden.

Sportvorstand Dennis Kocker sagt: „Dass sich Jan trotz so vieler Anfragen für eine Rückkehr zu Rot Weiss Ahlen entschieden hat zeigt, dass wir uns trotz der schwierigen sportlichen Situation, auf einem guten Weg mit einem klaren Konzept befinden. Jan unterschreibt langfristig bis 2028 und wird damit ein wichtiger Teil für eine Achse der Mannschaft auch in der neuen Spielzeit. Mit diesem Transfer schließen wir den Umbau im Winter ab und werden zeigen, Rot Weiß Ahlen lebt.“ „Wir sprechen hier über einen Spieler, der in Bocholt Verantwortung getragen hat, dort sogar als Kapitän vorangegangen ist und konstant Leistung gezeigt hat. Seine Zahlen, seine Präsenz auf dem Platz und seine Führungsqualitäten sprechen für sich", so der Sportliche Leiter Luka Tankulic.