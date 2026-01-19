1. FC Bocholt bestätigt FuPa-Meldungen: Zwei Zugänge & ein Abgang

Nazzareno Ciccarelli hat sich die Chance erarbeitet

Ciccarelli, 29 Jahre alt, hat sich als Probespieler der Bocholter empfohlen und überzeugt. Die Verpflichtung des nun Ex-Spielers der Sportfreunde Lotte kommt nicht überraschend, da er bereits unter Lewejohann für den KFC Uerdingen spielte (sieben Tore, fünf Vorlagen).

Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt, teilt bei der Vorstellung mit: „Reno hat uns in den vergangenen Wochen vollauf überzeugt. Mit seiner Spielweise, insbesondere mit seiner intensiven Arbeit gegen den Ball, wird er unserem Spiel zusätzliche Qualität verleihen. Darüber hinaus passt er auch menschlich hervorragend in die Mannschaft. Da René Lewejohann bereits in Uerdingen sehr erfolgreich mit Reno zusammengearbeitet hat, freuen wir uns umso mehr, dass Reno ab sofort ein Schwatter ist.“