Allgemeines
Das ist Nazzareno Cicarelli.
Das ist Nazzareno Cicarelli. – Foto: Samira Berns

1. FC Bocholt bestätigt FuPa-Meldungen: Zwei Zugänge & ein Abgang

Der 1. FC Bocholt hat am Montag drei FuPa-Meldungen bestätigt, denn neben Dominik Lanius kommt auch Nazzareno Ciccarelli zum Regionalliga-Team, Kapitän Jan Holldack verlässt den Klub dagegen. Zudem gibt der Klub eine Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04 bekannt.

Der 1. FC Bocholt hat am Montag mehrere Meldungen von FuPa bestätigt. Nach der Verpflichtung von Dominik Lanius von Hansa Rostock, der bei vollkommener Fitness ein echter Coup für das Regionalliga-Team von René Lewejohann ist, kommt auch Nazzareno Ciccarelli. Das Kapitel am Hünting endet dagegen für den bisherigen Kapitän Jan Holldack.

>>> Schon gelesen? Der 1. FC Bocholt und der FC Schalke 04 werden Partner

Nazzareno Ciccarelli hat sich die Chance erarbeitet

Ciccarelli, 29 Jahre alt, hat sich als Probespieler der Bocholter empfohlen und überzeugt. Die Verpflichtung des nun Ex-Spielers der Sportfreunde Lotte kommt nicht überraschend, da er bereits unter Lewejohann für den KFC Uerdingen spielte (sieben Tore, fünf Vorlagen).

Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt, teilt bei der Vorstellung mit: „Reno hat uns in den vergangenen Wochen vollauf überzeugt. Mit seiner Spielweise, insbesondere mit seiner intensiven Arbeit gegen den Ball, wird er unserem Spiel zusätzliche Qualität verleihen. Darüber hinaus passt er auch menschlich hervorragend in die Mannschaft. Da René Lewejohann bereits in Uerdingen sehr erfolgreich mit Reno zusammengearbeitet hat, freuen wir uns umso mehr, dass Reno ab sofort ein Schwatter ist.“

Ciccarelli freut sich auf die Chance. Er sagt: „Die Eindrücke, die ich in den vergangenen Wochen vom 1. FC Bocholt bekommen habe, waren durchweg positiv. Es macht Spaß, mit der Mannschaft und dem Trainerteam zu arbeiten, der Verein ist gut aufgestellt und ambitioniert. Ich freue mich, bald auch die ersten Pflichtspiele mit dem 1. FC Bocholt zu absolvieren.“

>>> Das ist Nazzareno Ciccarelli

Jan Holldack verabschiedet

Der Abgang des bisherigen Kapitäns Holldack hat sich in der vergangenen Woche angedeutet, wie das Bocholter Borkener Volksblatt zuerst berichtete. Spätestens seit dem Wochenende war klar, dass das Kapitel des Mittelfeldspielers am Hünting endet, denn Arnold Budimbu wurde als neuer Spielführer bestimmt.

"Jan Holldack hat seinen Vertrag beim 1. FC Bocholt in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und wird seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen. Der bisherige Kapitän der Schwatten verlässt den Bocholter Hünting nach zweieinhalb Jahren", heißt es vom Klub. "Der 1. FC Bocholt bedankt sich bei Jan Holldack für seinen großen Einsatz und seine Verdienste im Trikot der Schwatten und wünscht ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute."

>>> Das ist Jan Holldack

