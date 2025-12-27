Rot Weiss Ahlen braucht Trainer Nr. 3 - Lewejohann verabschiedet sich

"Rot Weiss Ahlen und Cheftrainer René Lewejohann haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den bestehenden Vertrag zum Jahresende aufzulösen", teilt der Verein am 27. Dezember mit. "Lewejohann hatte um eine Vertragsauflösung gebeten, um einen nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn gehen zu können. Nach offenen und respektvollen Gesprächen wurde diesem Wunsch seitens des Vereins entsprochen", heißt es weiter. Fast zeitgleich verkündet Regionalligist 1. FC Bocholt die Verpflichtung Lewejohanns.

"Lewejohann übernahm Anfang Oktober die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase. In den acht Ligaspielen unter seiner Verantwortung sammelte Rot Weiss Ahlen drei Punkte. Trotz intensiver Arbeit, hoher Professionalität und klarer inhaltlicher Ansätze gelang es in diesem Zeitraum nicht, die gewünschte sportliche Stabilisierung nachhaltig zu erreichen", so die Meldung des Vereins.

Sportvorstand Dennis Kocker sagt: „René hat sich unserer Situation mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz gestellt. Die Zusammenarbeit war jederzeit offen, respektvoll und professionell. Als er uns seinen Wunsch nach einer neuen sportlichen Herausforderung mitgeteilt hat, war für uns klar, ihm diesen nächsten Schritt nicht zu verwehren. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für seine neue Aufgabe in Bocholt viel Erfolg.“