Rot Weiss Ahlen: Das ist der neue Cheftrainer Oberligist Rot Weiss Ahlen hat die Trainerfrage geklärt.

Nachdem bei der 1:4-Niederlage in Wattenscheid interimsweise der 59-jährige Ahlener U19-Coach Martin Hanskötter eingesprungen war, steht nun die künftige Dauerlösung fest. Der 41-jährge René Lewejohann kehrt zu den Wersekickern zurück, bei denen er in der Endphase der Spielzeit 2022/23 bereits Co-Trainer an der Seite von Markus Kaya war und den Abstieg aus der Regionalliga aber nicht mehr verhindern konnte. In ganz alten Zeiten war Lewejohann auch Spieler beim Vorgänger LR Ahlen und lief im Wersestadion in der 2. Bundesliga auf. In der vergangenen Saison war der gebürtige Herner in der Regionalliga West Chefcoach beim KFC Uerdingen, der im April 2025 Insolvenz anmelden musste. Lewejohann, der in der Oberliga Westfalen schon für die Hammer SpVg tätig war, hat bei Rot Weiss Ahlen einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

"Der 41-jährige Fußballlehrer (UEFA-A-Lizenz) bringt regionale Verwurzelung, klare Spielideen und ausgewiesene Erfahrung in Ausbildung und Entwicklung mit – und ist kein Unbekannter im Wersestadion", heißt es in der Pressemitteilung. >>> Die Vita von René Lewejohann

„Wir freuen uns sehr, mit René Lewejohann einen Cheftrainer mit Format und Identifikation für unseren Verein gewonnen zu haben. Er bringt nicht nur die fachliche Kompetenz und Erfahrung mit, sondern hat auch selbst als Spieler die Atmosphäre im Wersestadion erlebt. Seine Rückkehr nach Ahlen ist ein starkes Signal: Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die für Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt steht – Werte, die auch unser Verein ausmachen", sagt Präsident Dietmar Kupfernagel. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe bei RWA – und es fühlt sich für mich ein Stück weit wie eine Rückkehr nach Hause an. Ich durfte hier schon als junger Spieler in der 2. Liga auflaufen und später als Co-Trainer erste Schritte an der Seitenlinie machen. Jetzt diese Mannschaft als Chefcoach führen zu dürfen, macht mich stolz. Wir wollen eine widerstandsfähige, aktive Mannschaft sein – sauber organisiert gegen den Ball, mutig mit Ball, zielstrebig in die Tiefe. Entscheidend ist, dass wir als Team wieder Verlässlichkeit in unseren Abläufen entwickeln und das Wersestadion zu einem Ort machen, an dem Gegner wissen, was sie erwartet. Ich spüre bei Verein, Umfeld und Fans den Willen, Dinge anzupacken – diese Energie nehmen wir mit in jeden Trainingstag", freut sich Lewejohann auf das neue Engagement.