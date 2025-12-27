1. FC Bocholt verpflichtet René Lewejohann als neuen Trainer

Das ist ein Trainer-Hammer am Hünting: Der 1. FC Bocholt gibt am Samstag die Verpflichtung von René Lewejohann als neuen Coach der Regionalliga-Mannschaft bekannt. Der Ex-Coach des KFC Uerdingen hat beim FCB nach Vereinsangaben einen langfristigen Vertrag unterschrieben.
Erst im Herbst hatte Der 41-jährige Lewejohann seine erste Trainerstation nach dem Rückzug des KFC Uerdingen aus der Regionalliga West übernommen. Er sollte Ahlen aus der Misere führen, doch kurz nach Weihnachten ist für ihn an der Werse schon wieder Schluss. "Rot Weiss Ahlen und Cheftrainer René Lewejohann haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den bestehenden Vertrag zum Jahresende aufzulösen. Lewejohann hatte den Verein um eine Vertragsauflösung gebeten, um einen nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn gehen zu können. Nach offenen und respektvollen Gesprächen wurde diesem Wunsch seitens des Vereins entsprochen", teilt Ahlen mit.
Und die neue Station ist der 1. FC Bocholt. Somit kehrt Lewejohann in die Regionalliga West zurück. Bis zum Insolvenz-bedingten Rückzug des KFC Uerdingen war der Ex-Profi in der 4. Liga schon als Trainer aktiv, nun folgt er auf Christopher Schorch, der bis zuletzt als Trainer und Sport-Geschäftsführer in Personalunion den FCB geführt hatte. "René Lewejohann ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz und war als Cheftrainer zuvor bereits für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West tätig, bei dem er unter schwierigen Bedingungen eine Mannschaft stabilisierte und weiterentwickeln konnte. Erst Anfang Oktober übernahm er RW Ahlen in der Oberliga Westfalen", heißt es von Bocholt. In der Liga rennt der ambitionierte Klub vom Niederrhein den Erwartungen hinterher. Lewejohann soll für Stabilität und Aufschwung sorgen.
Schorch, der Funktionär bleibt, sagt: „René hatte ich bereits früher auf dem Schirm für den Cheftrainer-Posten, umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat. René ist ein junger, dynamischer Trainer mit einer guten Ausstrahlung, der das Feuer in der Mannschaft definitiv entfachen und die Fans mitreißen kann. Mein ausdrücklicher Dank gilt Rot Weiss Ahlen, die René keine Steine in den Weg gelegt haben und uns diesen Transfer ermöglicht haben.“
Lewejohann, der mit dem bisherigen Trainerteam bestehend aus Co-Trainer Gabriele Di Benedetto, Sebastian Patzler (Torhüter) und Burkhard Pryk (Athletik) zusammenarbeiten wird, ergänzt: „Die Spiele am Bocholter Hünting hatten für mich immer einen sehr ehrlichen Touch und waren von einer Top-Atmosphäre geprägt. Daher freue ich mich riesig, bald als Chefcoach an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Die Mannschaft hat enormes Potenzial, und der Verein verfolgt ambitionierte Ziele, die über den Stadionbau hinausgehen. Ich bin sehr glücklich, Teil dieser Entwicklung zu sein, und kann das erste Heimspiel kaum erwarten.“
Auch aus Ahlen gibt es warme Worte: „René hat sich unserer Situation mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz gestellt. Die Zusammenarbeit war jederzeit offen, respektvoll und professionell. Als er uns seinen Wunsch nach einer neuen sportlichen Herausforderung mitgeteilt hat, war für uns klar, ihm diesen nächsten Schritt nicht zu verwehren. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für seine neue Aufgabe in Bocholt viel Erfolg", wird Sportvorstand Dennis Kocker zitiert.