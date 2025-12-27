1. FC Bocholt verpflichtet René Lewejohann als neuen Trainer

René Lewejohann (r.) nach dem Spiel gegen Bocholt als Trainer des KFC. – Foto: Ralph Görtz

Das ist ein Trainer-Hammer am Hünting: Der 1. FC Bocholt gibt am Samstag die Verpflichtung von René Lewejohann als neuen Coach der Regionalliga-Mannschaft bekannt. Der Ex-Coach des KFC Uerdingen hat beim FCB nach Vereinsangaben einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Erst im Herbst hatte Der 41-jährige Lewejohann seine erste Trainerstation nach dem Rückzug des KFC Uerdingen aus der Regionalliga West übernommen. Er sollte Ahlen aus der Misere führen, doch kurz nach Weihnachten ist für ihn an der Werse schon wieder Schluss. "Rot Weiss Ahlen und Cheftrainer René Lewejohann haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den bestehenden Vertrag zum Jahresende aufzulösen. Lewejohann hatte den Verein um eine Vertragsauflösung gebeten, um einen nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn gehen zu können. Nach offenen und respektvollen Gesprächen wurde diesem Wunsch seitens des Vereins entsprochen", teilt Ahlen mit. 1. FC Bocholt dankt Rot Weiss Ahlen

Und die neue Station ist der 1. FC Bocholt. Somit kehrt Lewejohann in die Regionalliga West zurück. Bis zum Insolvenz-bedingten Rückzug des KFC Uerdingen war der Ex-Profi in der 4. Liga schon als Trainer aktiv, nun folgt er auf Christopher Schorch, der bis zuletzt als Trainer und Sport-Geschäftsführer in Personalunion den FCB geführt hatte. "René Lewejohann ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz und war als Cheftrainer zuvor bereits für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West tätig, bei dem er unter schwierigen Bedingungen eine Mannschaft stabilisierte und weiterentwickeln konnte. Erst Anfang Oktober übernahm er RW Ahlen in der Oberliga Westfalen", heißt es von Bocholt. In der Liga rennt der ambitionierte Klub vom Niederrhein den Erwartungen hinterher. Lewejohann soll für Stabilität und Aufschwung sorgen. Schorch, der Funktionär bleibt, sagt: „René hatte ich bereits früher auf dem Schirm für den Cheftrainer-Posten, umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat. René ist ein junger, dynamischer Trainer mit einer guten Ausstrahlung, der das Feuer in der Mannschaft definitiv entfachen und die Fans mitreißen kann. Mein ausdrücklicher Dank gilt Rot Weiss Ahlen, die René keine Steine in den Weg gelegt haben und uns diesen Transfer ermöglicht haben.“