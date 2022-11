Rodings Stürmer Benny Epifani (Weiß) war der einzige Torschütze im Landkreisduell in Neukirchen b. Hl. Blut. – Foto: Simon Tschannerl

Roding zurück in der Spur – Pfreimd feiert Lobingers Der Landesliga-Sonntag: Pfreimder Comeback und Dreier gegen Hauzenberg +++ Epifani-Tor reicht Roding zum Sieg in Neukirchen +++ Bad Kötzting stellt frühzeitig die Weichen

Sonntagsjubel für den TB 03 Roding, den 1. FC Bad Kötzting und – Überraschung – die SpVgg Pfreimd in der Landesliga Mitte. Relativ wenig Mühe hatten die Kötztinger in Deggendorf, Roding setzte sich dank des Tor des Tages von Benny Epifani hauchzart in Neukirchen b. Hl. Blut durch und der Rangvorletzte aus Pfreimd bewies nach Rückstand Nehmerqualitäten – und wies Hauzenberg noch mit 2:1 in die Schranken.

Überraschung, Überraschung! Die SpVgg Pfreimd setzt auf heimischem Geläuf – mal wieder, fünf Wochen nach dem Triumph über Seebach – eine Duftmarke. Der Anschluss an die Regelationszone ist damit wiederhergestellt; der Sechzehnte aus Waldkirchen ist jetzt punktgleich. Ein Last-Minute-Elfmetertor zum Sieg über Hauzenberg zeugte von einer tollen Moral der Pfreimder Truppe. Dennis Lobinger zeigte vom Punkt keine Nerven. Zuvor hatte Dennis' Bruder Bastian den Ausgleich für Pfreimd besorgt (52.). In der ersten Halbzeit war Hauzenberg verdientermaßen in Führung gegangen (Bastian Schmid/30.).





Eine souveräne und effektive Darbietung in der ersten Halbzeit, später nichts mehr anbrennen lassen – Bad Kötzting kehrt mit drei Punkten aus Deggendorf heim. Miroslav Spirek stellte mit seinem Treffer in der 3. Minute früh die Weichen in die richtige Richtung. Fortan überzeugten die Badstädter vor 220 Zuschauern und stellten bis zur Pause durch Jonas Gmeinwieser (29.) und Ivan Milicevic (40.) vorentscheidend auf 3:0. Es sollte auch den Endstand markieren. Denn personell weiterhin angezählte Deggendorfer fanden trotz aller Bemühungen keine Antwort mehr.





Sein kurzes Zwischentief mit zwei Niederlagen hat der Turnbund aus Roding überwunden und kehrt zurück in die Erfolgsspur. Zwischen den Landkreis-Konkurrenten entwickelte sich das erwartet kampfbetonte Match. Das Tor des Tages fiel kurz vor der Stunden-Marke. Benny Epifani war hier erfolgreich und ließ den mitgereisten Anhang dank seines elften Saisontores eine gute halbe Stunde später jubeln über den Auswärtsdreier. Somit verpasst es der SV Neukirchen, jetzt Fünfter, Schritt zu halten mit den oberen zwei. Roding ist als Rangsiebter gegenüber den Rosenkranzlern nur noch einen Zähler im Hintertreffen.