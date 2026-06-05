Rissen trifft Rijssen: Internationales Spiel am Marschweg

Der Rissener SV hat eine starke Saison in der Kreisliga Hamburg gespielt und die Spielzeit als Vizemeister abgeschlossen. Mit 66 Punkten aus 30 Spielen blieb der RSV zwar hinter Meister SG Wedeler TSV, stellte mit 110 Treffern aber sogar die beste Offensive der Liga. Nun folgt am Marschweg ein besonderer Termin, der weniger mit Tabellen, Punkten und Torquoten zu tun hat, dafür aber umso mehr mit Amateurfußball, Austausch und einer charmanten Namensgeschichte.
Am Samstag, 6. Juni, empfängt der Rissener SV um 15 Uhr auf der Sportanlage am Marschweg 85 eine Mannschaft aus den Niederlanden. Zu Gast ist Excelsior ’31 Rijssen, das ein Teamwochenende in Hamburg verbringt. Der Kontakt entstand nach Vereinsangaben auch durch die auffällige Ähnlichkeit der Namen: Rijssen und Rissen klingen nicht nur ähnlich, sondern stehen nun auch für ein internationales Freundschaftsspiel im Hamburger Westen.
Der Rissener SV wird für die Begegnung eine Mannschaft stellen, die sich aus Spielern der ersten und zweiten Herren sowie der Alten Herren zusammensetzt. Damit soll das Spiel nicht nur sportlich interessant werden, sondern auch intern verbindend wirken. Der Verein ordnet die Partie als Ereignis ein, das „die Einheit im Verein noch einmal stärkt“.
Auch der Gast aus den Niederlanden kommt mit einer besonderen Haltung nach Hamburg. Rijssen reist laut Vereinsmitteilung mit einer jungen Truppe an, die nach eigener Aussage „Fußball aus Spaß spielt, auf dem Spielfeld aber auch fanatisch dabei ist“. Genau diese Mischung passt zu einem internationalen Vergleich, der im Amateurfußball nicht alltäglich ist.
Der Verein beschreibt das Duell entsprechend augenzwinkernd als Gelegenheit, verschiedene Fußballkulturen auf Amateurebene zu erleben. In der Mitteilung heißt es: „Deutsche Tugend vs Total Football und so…“
Für den Rissener SV ist das Spiel auch eine Einladung an das eigene Umfeld. Abteilungsleiter Fußball Jan Hadler sagt: „Für Zuschauerinnen und Zuschauer bietet sich die Gelegenheit, diesen besonderen Vergleich aus nächster Nähe mitzuerleben, die Gäste aus den Niederlanden willkommen zu heißen und einen Fußballnachmittag in lockerer Atmosphäre zu verbringen.“
Genau darauf ist der Tag ausgelegt. Rund um die Partie wird für Essen und Getränke gesorgt. Bei erwartet gutem Wetter soll der Nachmittag nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern auch für Familien, Fußballinteressierte und alle Besucherinnen und Besucher aus dem Umfeld attraktiv werden.
Sportlich kommt das Freundschaftsspiel für Rissen zu einem passenden Zeitpunkt. Die Ligaspielzeit ist beendet, der RSV hat als Vizemeister und mit der stärksten Offensive der Staffel ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der Blick wird nun bereits auf die kommende Saison gerichtet sein, doch zunächst steht am Marschweg noch ein Termin an, der den Vereinsgedanken in den Mittelpunkt rückt.
Der Rissener SV freut sich auf viele Gäste, einen sportlichen Austausch und die Möglichkeit, aus der zufälligen Namensnähe eine neue Vereinsfreundschaft entstehen zu lassen. Aus Rissen und Rijssen wird am Samstag ein internationaler Fußballnachmittag - mit lockerer Atmosphäre, besonderem Reiz und einem Gastgeber, der nach einer starken Saison auch abseits des Ligabetriebs etwas zu bieten hat.
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