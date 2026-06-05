Rissen trifft Rijssen: Internationales Spiel am Marschweg Rissener SV empfängt Excelsior ’31 Rijssen aus den Niederlanden zu einem Freundschaftsspiel am Marschweg. Der Kreisliga-Vizemeister lädt zum Fußballnachmittag ein. von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Highlight für den RSV. – Foto: red/KI

Der Rissener SV hat eine starke Saison in der Kreisliga Hamburg gespielt und die Spielzeit als Vizemeister abgeschlossen. Mit 66 Punkten aus 30 Spielen blieb der RSV zwar hinter Meister SG Wedeler TSV, stellte mit 110 Treffern aber sogar die beste Offensive der Liga. Nun folgt am Marschweg ein besonderer Termin, der weniger mit Tabellen, Punkten und Torquoten zu tun hat, dafür aber umso mehr mit Amateurfußball, Austausch und einer charmanten Namensgeschichte.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Am Samstag, 6. Juni, empfängt der Rissener SV um 15 Uhr auf der Sportanlage am Marschweg 85 eine Mannschaft aus den Niederlanden. Zu Gast ist Excelsior ’31 Rijssen, das ein Teamwochenende in Hamburg verbringt. Der Kontakt entstand nach Vereinsangaben auch durch die auffällige Ähnlichkeit der Namen: Rijssen und Rissen klingen nicht nur ähnlich, sondern stehen nun auch für ein internationales Freundschaftsspiel im Hamburger Westen. RSV stellt gemischte Mannschaft Der Rissener SV wird für die Begegnung eine Mannschaft stellen, die sich aus Spielern der ersten und zweiten Herren sowie der Alten Herren zusammensetzt. Damit soll das Spiel nicht nur sportlich interessant werden, sondern auch intern verbindend wirken. Der Verein ordnet die Partie als Ereignis ein, das „die Einheit im Verein noch einmal stärkt“.

Auch der Gast aus den Niederlanden kommt mit einer besonderen Haltung nach Hamburg. Rijssen reist laut Vereinsmitteilung mit einer jungen Truppe an, die nach eigener Aussage „Fußball aus Spaß spielt, auf dem Spielfeld aber auch fanatisch dabei ist“. Genau diese Mischung passt zu einem internationalen Vergleich, der im Amateurfußball nicht alltäglich ist. Der Verein beschreibt das Duell entsprechend augenzwinkernd als Gelegenheit, verschiedene Fußballkulturen auf Amateurebene zu erleben. In der Mitteilung heißt es: „Deutsche Tugend vs Total Football und so…“