Irgendwie dann doch stolz auf sein Team: Deggendorfs Trainer Thomas Seidl. – Foto: Harry Rindler

»Richtig froh«: Deggendorf rettet sich mit Remis in die Pause 16. Spieltag in der Landesliga Mitte - Samstag: SpVgg GW Deggendorf vs. SpVgg Pfreimd 1:1

Wie soll man dieses Remis einordnen? Einerseits hat es die SpVgg GW Deggendorf verpasst, am Samstagnachmittag ein sog. Sechs-Punkte-Spiel gegen Kellerkind SpVgg Pfreimd zu gewinnen. 1:1 endete die Nachholpartie des 16. Spieltages der Landesliga Mitte. Andererseits hat der arg von Personalproblemen gebeutelte Aufsteiger noch einmal alles gegeben, was drinsteckt, sich regelrecht in die Pause gerettet. Was dieser Punkt bringt, wird sich erst am Ende der Saison zeigen...

Thomas Seidl (Trainer, Deggendorf): "Uns sind heute nur elf Feldspieler zur Verfügung gestanden, nachdem auch noch Kapitän Niklas Hauner kurzfristig ausgefallen ist. Trotzdem hatten wir das Spiel in den ersten 30 Minuten klar im Griff. Konnten uns auch zwei richtig gute Chancen erarbeiten. Leider haben wir aber durch einen umstrittenen Handelfmeter das 0:1 bekommen. Und dann wurde es richtig schwierig. Ab diesem Zeitpunkt war sehr viel Hektik im Spiel. Es gab viele strittige Entscheidungen, eine klare Linie vom Schiedsrichter-Gespann habe ich vermisst. Pfreimd hat gut verteidigt, einen Abwehrriegel aufgebaut.