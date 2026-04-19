Rheinland Hamborn kann sich absetzen, Vorentscheidung im Keller

Ein sattes Zehn-Tore-Spektakel gab es zwischen dem SC 1920 Oberhausen und dem 1. FC Styrum. Nach 90 unterhaltsamen Minuten siegte der Spielclub mit 6:4. Zur Pause stand es nach Toren von Hatim Bentaleb (18.) und Timur Ertural (28.) noch 1:1-Unentschieden. Deniz Batman eröffnete kurz nach dem Seitenwechsel das Offensivspektakel der zweiten Halbzeit, in deren Verlauf Yusuf Allouche einen Dreierpack schnürte. Immer wieder kamen die Gäste zurück, doch letztlich mussten sie sich geschlagen geben.

Der Vorsprung von Rheinland Hamborn wächst an der Tabellenspitze. Mit 4:2 siegte die Mannschaft im Topspiel gegen den Duisburger SV 1900 und konnte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Ein Doppelpack von Samet Sadiklar brachte die Hausherren auf die Siegerstraße (40./45.), ehe Joel Preuß kurz nach der Pause Treffer Nummer drei beisteuerte (50.). Die Gäste wurde dadurch wachgerüttelt und kämpften sich zurück. Kadir Yildirim verkürzte mit seinen Saisontoren 26 und 27 noch auf 2:3, doch Ahmet Efe Aris erzielte mit Beginn der Schlussphase den 4:2-Endstand.

Der Duisburger FV 08 patzte derweil und unterlag dem FC Neukirchen-Vluyn mit 2:3. Zwar bleibt das Team im Klassement auf Rang zwei, doch der Rückstand auf den Spitzenreiter ist mittlerweile auf vier Punkte angewachsen. Der SV Genc Osman hält ebenfalls Kontakt zur Spitzengruppe. Am Nachmittag gab es ein 4:2 gegen die Spvgg Meiderich 06/95, die damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen musste.

Im Tabellenkeller wird es zunehmend klarer, dass Meiderich, die GSG Duisburg und Rhenania Hamborn wohl den Gang in die A-Liga werden antreten müssen. Wichtige Punkte für den Ligaverblieb sicherte sich SuS 21 Oberhausen, die Viktoria Buchholz mit 1:0 bezwangen. Auch der VfB Homberg II konnte nach dem 5:3 gegen die GSG kurz durchschnaufen. Ebenfalls mit 5:3 besiegte der TuS Asterlagen den VfL Repelen.

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn

So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08

So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen



30. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen

So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz

So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95

So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900

So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen

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