Revolte gegen FLVW-Beitragserhöhung: Westfalenligist sucht Mitstreiter

Zahlreiche Vereine sehen nicht ein, warum der Verband plötzlich doppelt so hohe Beiträge von den Vereinen verlangt. – Foto: Eibner Pressefotos

Im Hintergrund rumort es jedoch seit Wochen weiter. Ein abstiegsgefährdeter Westfalenligist hat es sich auf die Fahne geschrieben, gegen die Verdopplung der Mitgliedsbeiträge im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) vorzugehen. Ingo Schaffranka, Vorsitzender des SV Westfalia Soest, hat der Lastschrift des Verbandes offiziell widersprochen und ruft in einem offenen Brief andere Vereine dazu auf, sich anzuschließen. Dies berichtet die Soester Lokalpresse "Soester Anzeiger".

Rund 80 Vereine aus ganz Westfalen, so Schaffranka, arbeiten inzwischen in einem losen Zusammenschluss zusammen und treffen sich regelmäßig in Videokonferenzen, um ihr weiteres Vorgehen abzustimmen. Die Arbeitsgruppe will ab April in Projektrunden Themen wie Finanzen, Strukturen, Leistungen und die Rolle der Sportschule systematisch aufarbeiten. Ziel ist es, ein gemeinsames Positionspapier zu entwickeln und damit in einen strukturierten Dialog mit dem Verband zu gehen. Schaffranka kritisiert, dass Vereine in der Vergangenheit lediglich pauschale Erklärungen erhalten hätten, ohne nachvollziehen zu können, warum der Verband zusätzliche Einnahmen in siebenstelliger Höhe jährlich benötige.

Noch kurz vor Weihnachten hatten wir gemeinsam die Möglichkeit, vom FLVW-Vorstand direkt zu erfahren, warum und weshalb eine Beitragserhöhung von bis zu 100 % (gestaffelt in den Jahren 2026 und 2027) erfolgt.

Aus meiner Sicht und die vieler anderer Kollegen waren die Antworten unbefriedigend und pauschalisiert.

Bereits damals hatte ich Widerstand angekündigt. Der SV Westfalia Soest hat der Lastschrift des FLVW vom 15. Februar 2026 am 3. März 2026 in voller Höhe widersprochen. Mittlerweile korrespondieren wir mit acht Fußballkreisen immer sonntags um 19 Uhr und prüfen, wie wir weiterhin Gemeinschaftlichkeit und Solidarität erfahren können.

Rund 80 Vereine, die dem FLVW angehören, sind unserem Beispiel gefolgt und haben den Beitrag ebenfalls widerrufen, darunter zwei Oberligisten und drei Westfalenligisten. Zu den Fußballkreisen zählen, Lippstadt, Hagen, Rheine, Paderborn usw.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Soest diese Gemeinschaftlichkeit ebenfalls erfahren können. Noch kann der Beitrag bis zum 30. März 2026 widerrufen werden.

Ab dem 1. April werden wir fünf Arbeitsgruppen aufstellen und in diesen Gruppen Fachwissen bündeln. Ziel soll es sein, bis zum Sommer dem Verband anschließend klare Fragen zu stellen, ein Zahlenwerk anzufordern und die Stimme der Basis zu stärken.

Meine News Vor 5 Min. Fußball Nils Klett nach Sieg im Top-Spiel: „Nächste Saison werden wir richtig angreifen"

Vor 1 Std. Verdopplung der Beiträge Jetzt knallt’s! Vereine suchen Konflikt mit dem FLVW und zahlen ihre Beiträge nicht

Vor 2 Std. Fußball BV Bad Sassendorf holt zwei Neue für kommende Saison

Volleyball Meisterschaft, Aufstieg, Abstieg und Relegation – so lief das Saisonende

Es darf keine weitere Erhöhung im Jahr 2027 geben, das müssen wir gemeinsam verhindern.

Die aktuelle Weltwirtschaft wird auch unsere Vereine – brutal – treffen. Rückgang von Sponsoren, erhöhte Kosten im Bereich Energie, Wegfall von ehrenamtlichen Helfern. Dazu noch massive Beitragserhöhungen -> das ist der falsche Weg.

Ich bitte Euch innerhalb Eurer Vereine zu prüfen, ob Ihr den Weg mitgehen, wollt und/ könnt. Gerne stehe ich euch für Rückfragen zur Verfügung.“