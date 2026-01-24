FLVW gibt große Erklärung zur Beitragserhöhung ab

Mitte Dezember hatte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) aufgrund eines Beschlusses der Ständigen Konferenz eine massive Beitragserhöhung für alle Mitgliedervereine bekanntgegeben.
Seitdem sind die Verbandsfunktionäre im ständigen Austausch mit den Vereinen, um um Verständnis zu werben. Viele Fragen sind aufgekommen, die gesammelt und in Themenblöcken zusammengefasst beantwortet wurden, so der FLVW einleitend in einer großen Ausarbeitung.
Diese Ausarbeitung, die vor zwei Tagen den Vereinen zugeschickt wurde, liegt der FuPa-Redaktion vor und haben wir für euch hier aufgeführt:
Leistungen des FLVW
Die Beitragserhöhung dient der Sicherstellung und Weiterentwicklung der umfangreichen
Leistungen des FLVW für seine Mitgliedsvereine. Über 100 Angebote hat der Verband dabei in seinem Portfolio. Hier einige Beispiele:
Investitionen SportCentrum Kaiserau
Zur Erfüllung der satzungsverankerten Aufgabe des FLVW ist das SportCentrum Kaiserau elementar. Sowohl die Lizenzen und Fortbildungen für Trainer*innen sowie Vereinsvorstände, die Talentsichtungs- und -fördermaßnahmen sowie die Angebote an Vereine lassen sich nicht auf wechselnden Sportanlagen von Vereinen organisieren. Zahlreiche dezentrale Maßnahmen werden bereits seit Jahren in den FLVW-Kreisen durchgeführt. Hierzu gehören z. B. die Kinderund Jugendtrainer*innen-Zertifikate oder die Ausbildungen von SchiedsrichterAnwärter*innen. Die zentralen Angebote des FLVW sind jedoch zu umfänglich und der Organisationsaufwand zu hoch, um alles dezentral stattfinden zu lassen.
So waren 2025 allein bei den Talentsichtungs- und Fördermaßnahmen mehr als 5.000 Kinder und Jugendliche im SportCentrum zu Gast. Dazu kommen pro Jahr gut 6.000 Teilnehmende an LizenzAusbildungen bzw. Lizenz-Verlängerungen, Schulungen und Fortbildungen für Vereinsvorstände, Übungsleiter*innen und Schiedsrichter*innen bzw. Kampfrichter*innen sowie rund 600 Besucher*innen von Tagungen wie dem Vereinsforum oder dem Gesundheitskongress. Die Sicherstellung der Infrastruktur in Kaiserau stellt damit auch die Erfüllung der zentralen Aufträge des FLVW dar. Um diese Aufgaben auch künftig auf hohem Niveau erfüllen zu können, sind Kapazitätserweiterungen und Modernisierungen zwingend erforderlich, zumal das SportCentrum Kaiserau auch der Sitz der Verbandsgeschäftsstelle ist. Die Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Beiträge werden zudem zur Finanzierung der gestiegenen Kosten in der Verwaltung, bei Versicherungen und den IT-Anwendungen genutzt.
Alternativen zur Beitragserhöhung
Bevor der FLVW eine Beitragserhöhung beschlossen hat, wurden durch unterschiedliche
Maßnahmen Ausgaben gekürzt, wie z. B.:
Auf der Einnahmenseite wurden zusätzliche Partner gewonnen. Dennoch ließ sich eine Beitragserhöhung angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen und der langfristigen Sicherung der Verbandsleistungen nicht vermeiden.
Höchstklassig spielende Mannschaft
Jeder Fußballverein zahlt seinen Mitgliedsbeitrag einmal im Jahr für seine höchstspielende Mannschaft, abhängig von der Spielklasse. Nehmen wir als Beispiel einen A-Ligisten mit 500 Mitgliedern. Der Verein hat bisher 485 Euro pro Jahr gezahlt, also etwa 0,98 Euro im Jahr pro Mitglied. Jetzt sind es 1,35 Euro (bei einem Jahresbeitrag von 679), ab 2027 1,94 Euro (bei einem Jahresbeitrag von 970). Weitere Mitgliedsbeiträge an den Westdeutschen Fußballverband oder den Deutschen Fußball-Bund müssen nicht geleistet werden.
Sonderkündigungsrecht
Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat in den vergangenen zehn Jahren nur einmal die Beiträge angepasst und bewusst auf eine Erhöhung während der CovidPandemie oder der Energie-Krise verzichtet. Einzig 2025 wurden die Beiträge entsprechend der Wertsicherungsklausel angehoben. Ein Sonderkündigungsrecht besteht laut Satzung des FLVW nicht. Dieses ist auch allgemein weder im Vereinsrecht noch als allgemeiner Rechtsgrundsatz vorgesehen (anders als bspw. aus dem Versicherungsrecht vielen geläufig).
Vereinbarkeit der Beitragserhöhungen mit der FLVW-Satzung
Die beschlossene Beitragserhöhung ist mit der Satzung des FLVW vereinbar. Entscheidungen über Mitgliedsbeiträge liegen gemäß Satzung im Ermessen des höchsten Organs des Verbandes. Dies ist in der Finanzordnung in §4 festgelegt. In diesem Fall lag die Entscheidung der Ständigen Konferenz, der das Präsidium und die Kreisvorsitzenden der 29 FLVW-Kreise angehören. Die Einladung zur Sitzung der Ständigen Konferenz, auf der die Entscheidung zur Beitragserhöhung getroffen wurde, erfolgte fristgerecht in den OM 46 und 48. Dort wurde auch die Tagesordnung veröffentlicht. Der Beitragserhöhung haben die Mitglieder mit einer mehr als Zweidrittel-Mehrheit zugestimmt, auch das satzungskonform. Für eine Beitragserhöhung ist eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Die entsprechende Rechtsgrundlage ist in §13 Absatz 3 und §14 Absatz 1 der Satzung des FLVW hinterlegt. Durch die Mitgliedschaft im FLVW ergeben sich auch die Beitragspflichten für die beteiligten Vereine (§14 Beitragspflichten der Satzung).
Auswirkungen Vereinsaustritt
Vereine, die am Spiel- beziehungsweise Wettkampfbetrieb teilnehmen, sind an die Mitgliedschaft im FLVW gebunden. Ein Austritt hätte zur Folge, dass eine Teilnahme am offiziellen Spiel- und Wettkampfwesen nicht mehr möglich ist. Der Verband stellt damit die einheitliche Organisation, Durchführung und Absicherung des Sports in Westfalen sicher.