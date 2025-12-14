FLVW erhöht Mitgliedsbeiträge - 2027 zahlen die Vereine das Doppelte

Darin hieß in Punkt 9 "Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2026". Gerüchteweise wurde bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass sich die Vereine auf eine saftige Erhöhung einstellen können.
Und so ist es tatsächlich gekommen. Stufenweise wird in den Jahren 2026 und 2027 erhöht, so dass ab 1. Januar 2027 der gegenüber heute doppelte Mitgliedsbeitrag fällig wird.
Die Auswirkungen für den Herrenfußball in Zahlen ausgedrückt:
In der Meldung des FLVW heißt es wie folgt:
Die Ständige Konferenz des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), bestehend aus Präsidium und den Vorsitzenden der 29 FLVW-Kreise, hat am Samstag, 13. Dezember die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen.
Die Mitgliedsbeiträge werden zum 1. Januar 2026 um 40 Prozent sowie um weitere 60 Prozent (ausgehend von der Beitragsgestaltung 2025) zum 1. Januar 2027 erhöht. Dies betrifft alle Fachschaften von Fußball- über Leichtathletik- bis hin zu Freizeit- und Gesundheitssport-Vereinen. Der Einzug der Gelder erfolgt durch den FLVW ab Februar 2026.
„Durch konsequente interne Einsparmaßnahmen hat der FLVW gewährleistet, dass der laufende Betrieb stabil und gesichert ist. Mit Blick auf die allgemeine Kostenentwicklung können wir die Beiträge leider nicht mehr auf dem Niveau der vergangenen Jahre halten“, sagt FLVW-Präsident Manfred Schnieders. „Wir investieren die Beitragserhöhung gezielt in die Sportinfrastruktur der SportSchule, wovon alle Vereine profitieren“, ergänzt der Vizepräsident Finanzen Peter Wolf.
Die Ständige Konferenz vom 13.12.2025 hat die Beitragserhöhung mehrheitlich beschlossen.