– Foto: FLVW

FLVW erhöht Mitgliedsbeiträge - 2027 zahlen die Vereine das Doppelte Vor zwei Wochen hatte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) die Tagesordnung für die gestern stattgefundene "Ständige Konferenz" in den Offiziellen Mitteilungen bekanntgegeben.

Darin hieß in Punkt 9 "Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2026". Gerüchteweise wurde bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass sich die Vereine auf eine saftige Erhöhung einstellen können. Und so ist es tatsächlich gekommen. Stufenweise wird in den Jahren 2026 und 2027 erhöht, so dass ab 1. Januar 2027 der gegenüber heute doppelte Mitgliedsbeitrag fällig wird.

Die Auswirkungen für den Herrenfußball in Zahlen ausgedrückt: Kreisliga C/D - 305 EUR, ab 2027 610 EUR

Kreisliga B - 410 EUR, ab 2027 820 EUR

Kreisliga A - 485 EUR, ab 2027 970 EUR

Bezirksliga - 1140 EUR, ab 2027 2280 EUR

Landesliga - 1530 EUR, ab 2027 3060 EUR

Westfalenliga - 2290 EUR, ab 2027 4580 EUR

Oberliga - 3055 EUR, ab 2027 6110 EUR

In der Meldung des FLVW heißt es wie folgt: Die Ständige Konferenz des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), bestehend aus Präsidium und den Vorsitzenden der 29 FLVW-Kreise, hat am Samstag, 13. Dezember die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen.