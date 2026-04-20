Restprogramm-Check: SC Wentorf, Meiendorfer SV oder TuS Berne?

Mit fünf Spieltagen vor Schluss entscheidet nicht nur die aktuelle Form, sondern vor allem das Restprogramm über den Ausgang des Titelrennens in der Bezirksliga Hamburg Ost. Ein Blick auf die Aufgaben der Top-3 zeigt deutliche Unterschiede.
Der Tabellenführer trifft überwiegend auf Teams aus dem unteren Tabellenbereich. Duelle gegen TuS Aumühle-Wohltorf, TSV Glinde und Escheburger SV sind auf dem Papier lösbar. Anspruchsvoller werden die Spiele bei Concordia Hamburg II und beim SC Schwarzenbek. Insgesamt hat Wentorf die besten Voraussetzungen, die Führung zu verteidigen.
Der Verfolger hat ein deutlich anspruchsvolleres Restprogramm. Besonders das Duell gegen den SV Nettelnburg/Allermöhe sowie die Partie gegen den BFSV Atlantik 97 haben Topspiel-Charakter. Gleichzeitig warten Pflichtaufgaben gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Für Meiendorf gilt: Fehler sind kaum erlaubt.
Nach der Niederlage im Topspiel ist Berne auf Schützenhilfe angewiesen. Das Restprogramm bietet jedoch einige Möglichkeiten, um Druck aufzubauen. Spiele gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt II, TSV Glinde und TuS Aumühle-Wohltorf sind Pflichtaufgaben. Mit einer Serie könnte Berne noch einmal eingreifen.
Der SC Wentorf (56 Punkte) hat aktuell die besten Karten, da sowohl die Tabellenführung als auch das Restprogramm für das Team sprechen. Der Meiendorfer SV (54) bleibt jedoch der größte Herausforderer, während der TuS Berne (48) auf Patzer der Konkurrenz hoffen muss. Das Titelrennen bleibt offen, aber Wentorf hat sich die beste Ausgangslage erarbeitet. Meiendorf hat zwar den direkten Vergleich gewonnen (1:0, 1:1), muss aber noch auf einen Patzer des Spitzenreiters hoffen.
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