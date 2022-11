– Foto: Andreas Hannig

Reppenstedt beendet Negativserie - Wendisch Evern weiterhin mit Lauf Bezirksliga Lüneburg 1: Bardowick liefert die passende Antwort auf die erste Pleite

Der SV Wendisch Evern genießt weiterhin seinen Lauf durch die Bezirksliga Lüneburg 1. In der Vorwoche fügten sie dem TSV Bardowick seine erste Niederlage zu, der darauf sehr reif mit einem Sieg in Barum reagierte. Außerdem beendete der TuS Reppenstedt seinen Negativtrend.

Um die Klasse zu halten, muss der VfL Suderburg deutlich torgefährlicher werden. Der VfL stellt die schwächste Offensive der Liga, hat nun aber unter Beweis gestellt, dass er durchaus weiß, wo das Tor steht. Nachdem Holdenstedt früh durch Ole Engelke früh in Führung ging (3.), sah SVH-Keeper Marcel Hartwig für eine Notbremse die Rote Karte (13.). Suderburg nutzte die personelle Überzahl, um das Spiel durch Ali Seiler (16.) und Hauke-Ole Feuerhake (23.) zu drehen. Der SVH blieb aber hartnäckig und hielt, nachdem Steven Langner erneut ausglich (40.), bis in die Schlussphase ein Remis. Schließlich brach Feuerhake mit seinem zweiten Treffer den Bann (73.), ehe Emil Chluba in der Nachspielzeit alles klarmachte (90.+3).

Der Vastorfer SK spielte phasenweise sehr gut mit, musste sich am Ende aber mit der elften Pleite in Serie abfinden. Der VSK leistete sich einmal mehr zu viele Fehler, um Zählbares mitzunehmen. Daher ist es selbstredend, dass das rettende Ufer in weite Ferne rückt. Der SV Rosche hat wiederum seine Pflichtaufgabe gelöst und ist nur einen Sieg davon entfernt, die Abstiegsplätze zu verlassen.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass dem TSV Bardowick die Meisterschaft in dieser Spielzeit zu nehmen ist. Denn auch wenn der Tabellenführer, so wie in der Vorwoche gegen Wendisch Evern, mal strauchelt, legt er die passende Antwort nach. MTV Barum entpuppte sich zunächst als eine schwere Auswärtsaufgabe, nachdem Daniel Maaß die Gastgeber in Führung schoss (11.). Anschließend fand Bardowick immer besser ins Geschehen, glich durch Jannik Neumann aus (35.) und ging dann sogar nach einem Tor von Michele Böttcher in Front (45.+1). Im zweiten Durchgang legte die Mannschaft von Cheftrainer Roman Razza einen dominanten Auftritt hin, bei dem der TSV lediglich die vorzeitige Entscheidung vermissen ließ.

Ausgerechnet im Derby bekommt der TuS Barendorf die volle Formstärke vom SV Wendisch Evern zu spüren. Im Moment wirkt es so, als könne nur die Winterpause den SVW aufhalten. Die Hausherren spielten sich schon im ersten Durchgang in einen herausragenden Rausch und lagen bereits zur Pause nahezu uneinholbar mit 5:0 in Führung, nach dem Seitenwechsel baute der Favorit den Vorsprung auf 7:0 aus.

Im ersten Durchgang bissen sich die Römstedter noch die Zähne aus, dann geriet Barskamp in wenigen Minuten ins Hintertreffen. In nur vier Minuten brachten Valentin Schulz (47.) und Nick Tappe (51.) die Gäste blitzschnell in Front. Tappe legte dann mit dem 3:0 auch noch den Endstand nach (63.).

Die SV Scharnebeck hat mit einer konzentrierten Leistung einen wichtigen Dreier eingefahren. Die SVS legte immer mehr zu und bespielte seinen Gast geduldig. Schließlich war es ein Doppelschlag, der das Geschehen durch die Tore von Christoph Fricke (68.) und Noah Barth (72.) schnell entschied.

Nach vier Siegen am Stück musste sich der SV Küsten wieder mit einem Remis begnügen. Nachdem der SVK in der Vorwoche etwas näher an Primus Bardowick heranrückte, mussten sie nun wieder federn lassen. Die beste Offensive der Liga zeigte sich wieder torhungrig, musste aber auch drei Gegentreffer hinnehmen.